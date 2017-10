Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da vjeruje da će Beograd i Banjaluka u budućnosti jednom biti u jednoj državi i da je to prirodno, fer i pošteno.

"Naravno da su okolnosti danas drugačije i da ne mogu da budu podloga onome što ja kažem. Ali, izvinite, meni niko ne može da zabrani da vjerujem, da maštam, da imam ideal. To mi neće uzeti. A ja vjerujem", rekao je Dodik za "Sputnjik".



On je naveo da ne zna da li će se to dogoditi za njegovo vrijeme, dok je živ, ili poslije njega, ali da je nesumnjivo da mora da se dogodi.



"Zato i postoje Republika Srpska i Srbija i zato će sasvim prirodno biti jednog dana i drugima oko nas koji su protiv toga, da shvate da je to naše prirodno pravo, pravo nacije ovog naroda i ove dvije države, Srpske i Srbije, da imaju pravo na to", istakao je Dodik.



Odgovarajući na pitanje da li mu je žao što nije otišao na inauguraciju američkog predsjednika Donalda Trampa, Dodik je rekao da bi volio da je prisustvovao, ali da su se potrudili neki ljudi iz bivše administracije da to spriječe i to je, kako je rekao, njihov najveći uspjeh.



"Vjerujem da će ta zabrana biti prošlost, jer nije ni bila na realnim osnovama", naveo je Dodik.



Govoreći o režiseru Emiru Kusturici, Dodik je rekao da je on čovjek koji je posvećen onome što radi i da je dobar pripadnik srpskog naroda, da brine o njemu i ima povećanu emociju za sudbinu i istoriju svog naroda.



Što se tiče posjećivanja kulturnih manifestacija, Dodik je rekao da pojava političara na tim skupovima uvijek izaziva kontroverze i da kulturu ne treba zloupotrebljavati u tom smislu, nego je prepustiti ljudima koji se time bave.



Dodik je naveo da bi, da nije političar, možda mogao da se iskaže kao stručnjak u košarci.



Na pitanje da li bi sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem odigrao "jedan na jedan" u basketu, Dodik je rekao da je bilo nekih ideja i da tu nije važna pobjeda, ali da on ima već 58 godina i da to više nije tako jednostavno.



