Čedomir Jovanović u dramatičnom intervjuu za najnoviji Nedeljnik govori o svojoj ulozi na političkoj sceni od devedesetih, šta nam se u međuvremenu desilo, pa sve do današnjih optužbi da podržava režim Aleksandra Vučića.

Čedomir Jovanović / 24sata.info

Na opaske prije svega opozicione javnosti da ne zna da li je Čedomir Jovanović danas vlast ili opozicija, lider LDP-a odgovara da naravno svi znaju gdje je, tamo gdje je uvijek bio.



"Oni su mene smjestili u Vučićevu zadnjicu. Misle da me tako žigošu", rekao je Jovanović i naglasio i da Aleksandar Vučić i Boris Tadić znaju na kojoj je poziciji.



"Zna i Vučić gdje sam ja. Posebno dok izgovara rečenice koje sam toliko puta rekao prije njega. Zna i Tadić gdje sam ja, dok se davi u svojoj jalovosti i inferiornosti", naveo je Jovanović.



On je konstatovao da ti koji ga optužuju da podržava ovu vlast, zapravo ne znaju gdje je Vučić.



"Nisam ja pravio Vučića. Napravili su ga Tadićeva glupost i Tomini kompleksi. SNS je napravila Vučićeva inteligencija da iskoristi nesposobnost svih drugih", ocijenio je lider LDP-a.



Jovanović je također i prokomentarisao i odnos Milorada Dodika i Aleksandra Vučića, nazvavši ih dvojicom srpskih lidera:



"Mi imamo dva srpska lidera - Dodika i Vučića. Pri čemu jedan drugog ne mogu da podnesu. Vučić činjenicu da postoji još neko pored njega, a Dodik pošto nije glup, situaciju u kojoj je njegova glava na Vučićevom poslužavniku".



Čedomir Jovanović je za najnoviji Nedeljnik još govorio svojevrsnom obračunu sa svima, govorio o Vučiću i do kada će ostati na vlasti, zašto je toliko protiv Saše Jankovića i opozicionog okupljanja u Beogradu, kada će i kako biti riješena sudbina Kosova, hapšenju Slobodana Miloševića, slučajnom susretu sa Zoranom Babićem u najluksuznijem restoranu na Paklenskim ostrvima, zašto je svojevremeno odbio podršku Dude Ivkovića, koja jedina dva politička lidera u Srbiji nije stvorila Državna bezbjednost, šta mu je Đinđić otkrio o Demokratskoj stranci, kako opozicija zamišlja slobodu medija, šta je Dačić trebalo da pokaže Trumpu umjesto Informera i zašto Srbiji više nisu potrebne ni političke stranke ni izbori...





(SB)