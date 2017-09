Ministrica zdravstva u Vladi Kantona Sarajevo Zilha Ademaj izražava žaljenje zbog toga što je Sindikat radnika u zdravstvu KS najavio štrajk, te ističe da to neće promijeniti situaciju jer "mi ne možemo obezbijediti više sredstava nego što ih imamo".

Foto: FENA

- Žao mi je što su se odlučili na štrajk jer smo tokom ove godine pregovarali sa tim sindikatom, usuglasili sve odredbe kolektivnog ugovora, osim što se nismo mogli dogovoriti oko visine satnice. Mi smo jedini kanton koji je potpisao kolektivni ugovor, na nivou FBiH, i u potpunosti prihvatio sve odredbe tog ugovora u maksimalnim davanjima i pravima radnika - kazala je Feni.



Ministrica Ademaj kaže da kantonalnom sindikatu nude nešto više od toga, nude satnicu 2,5 KM (na nivou FBiH je uspostavljeno na 2,35 KM).



- Potrudili smo se da se za to osiguramo sredstva, na godišnjem nivou nam je potrebno oko 15 miliona KM. Međutim, Sindikat se nije složio s tim, oni traže povećanje plaće, sada najmanje 20 posto (inače im je prvobitni zahtjev bio za 30 posto). Mi im nudimo deset posto sada, s tim da ako u toku naredne godine dođe do povećanja prihoda u Zavodu zdravstvenog osiguranja, usmjeravat ćemo ih, između ostalog, i u povećanju plaća. Ne možemo raditi samo na povećanju plaća, a zanemariti druge potrebe zdravstva (za lijekovima, materijalima…) - naglasila je.



Podsjeća da je u međuvremenu registriran i dobio je reprezentativnost Sindikat ljekara i stomatologa, „njihovi su zahtjevi potpuno drugačiji“.



- Oni traže da riješe status ljekara i stomatologa. Međutim, ne možemo pristati na to da rješavamo samo jednu kategoriju zaposlenika u zdravstvu jer ljekara je 1.700 u odnosu na 7.300 zaposlenih. Nisam ni neodgovorna da prihvaćamo obaveze koje ne možemo ispoštovati. Ono što obećamo, što zaključimo to ćemo sigurno u cjelini ispoštovati - naglasila je.



Ministrica Ademaj naglašava da je, stupanjem na tu funkciju zatekla zdravstvo u teškoj finansijskoj situaciji.



- Skoro dvije godine provela sam dosta vremena da se probamo, na neki način, konsolidirati (to smo već uradili) i stvoriti uvjete za unaprjeđenje i zdravstvene zaštite a i standarda zaposlenika - naglasila je.



Sindikat radnika u zdravstvu KS najavio je za 13. oktobar generalni štrajk, a njihov primarni zahtjev je povećanje satnica. Navode da tako pokušavaju popravimo socijalni status svih uposlenika u zdravstvu KS te naglašavaju da će u vrijeme štrajka raditi sve urgentne intervencije. Kako su istaknuli nisu uspjeli dogovoriti da se satnica radnicima u zdravstvu na području Kantona Sarajevo poveća sa 2,31 na 2,75 KM.





(FENA)