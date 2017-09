Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas u Modriči da oko kapitalnih pitanja poput referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH mora postojati potpuno političko jedinstvo i da će, ukoliko bi se opozicija u parlamentu jasno izjasnila da hoće taj referendum, on i biti održan.

On je istakao da se u vezi sa odlukom o referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH sada ponovo pravi gužva.



"Da, jesmo to donijeli sve u nadi da će opozicija shvatiti da treba da budemo zajedno. Sada mogu da kažem, pošto će ta odluka ići na parlament, pošto će oni pokušavati da prikažu kako smo mi odustali, neka opozicija kaže da hoćemo da održimo referendum o sudu i tužilaštvu, neka se jasno izjasne i mi ćemo ostati u odluci i održati referendum", rekao je Dodik novinarima.



Ako opozicija bude glasala protiv tog referenduma i ne izjasni se jasno, kaže Dodik, elementarna stvar da nema političkog konsenzusa u Republici Srpskoj oko toga, dovodi u poziciju da se sada trenutno od toga odustane "ali ne nikada trajno i ne nikada da se odreknemo prava na referendum o bilo kom pitanju".



"Mi ne treba da odustanemo od te priče da jednog dana održimo referendum. Bez obzira koliko neko pokušavao da to prikaže cinizmom ili čak slabostima, referendum treba da ostane institut koji treba da njegujemo i da razvijamo kako bi odlučivali o svakom nacionalnom i narodno važnom pitanju, i o Sudu i Tužilaštvu BiH, i o statusu, koje trebamo održati jednog dana", rekao je Dodik.



On kaže da u priči o referendumu ne treba biti naivan, nego mora postojati potpuno političko jedinstvo za takva kapitalna pitanja.



"Uvjeren sam da će se u Republici Srpskoj stvoriti uslovi da se i vlast i opozicija okupe u narednom vremenu oko jednog pitanja koje će otići na referendum i dobiti kompletnu plebescitarnu podršku", rekao je Dodik.



Dodik je dodao da je kontekst najavljenog referenduma o nezavisnosti u Kataloniji potpuno drugačiji nego u Srpskoj.



"Ovdje je kontekst drugačiji. Vidite da međunarodni faktor u Kataloniji ćuti o tome. Čak i EU, čija je Španija članica, tvrdi da je to stvar vlasti Madrida i Barselone", rekao je Dodik.



On kaže da, za razliku od BiH, Španija ima resurse da pošalje policiju, dok time u BiH niko ne bi mogao ništa postići, jer ni vojska, ni policija ne bi mogli uticati na institucije Republike Srpske.



Dodik kaže da je u BiH vidljivo prisustvo međunarodne zajednice, koja pokazuje da ona čuva BiH "snažno".



Opoziciona okupljanja nisu "Skupština naroda"



Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik ponovio je danas da organizovanje opozicionih skupova, kakav je nedavno odžan u Banjaluci, nije nikakva "skupština naroda".

"To je podvala sa stanovišta naziva. To je okupljanje istomišljenika i stranačkih aktivista", rekao je Dodik novinarima u Modriči.



U Banjaluci je 25. septembra u organizaciji opozicionih stranaka održan skup "Skupština naroda".





