Predsjednik Narodne skupštine (RS) Nedeljko Čubrilović potvrdio je danas da u parlament dosad nije upućen zahtjev ni za raspravu o suspenziji referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH, niti o rezoluciji o vojnoj neutralnosti RS-a.

Nedeljko Čubrilović / 24sata.info

Suspenziju referenduma, kao i usvajanje rezolucije o vojnoj neutralnosti za razmatranje u Narodnoj skupštini RS-a najavio je nedavno entitetski predsjednik Milorad Dodik.



Čubrilović je kazao da zasad u narodnoj skupštini ima šest-sedam spremnih tačaka za raspravu, prijedloga i nacrta zakona, te izvještaj glavnog revizora o konsolidiranom izvještaju budžeta u 2016., ali to nije dovoljno da se sazove kolegijum i odredi datum sjednice.



-Očekujem da će tokom naredne sedmice biti dovoljno tačaka, među kojima i suspenzija referenduma i rezolucija o vojnoj neutralnosti RS-a. Na kolegijumu ćemo odlučiti kada će parlament početi s radom, a od sjednice kolegijuma do zasjedanja Narodne skupštine treba da prođe najmanje desetak dana - precizirao je.



Iako je nakon objave u “Službenom glasniku RS-a” odluka o referendumu u RS-u o Sudu i Tužilaštvu BiH stupila i snagu i teče rok do kada bi on terbalo da bude održan, Čubrilović navodi da to nije problem, jer, kako kaže, postoji najava da će ta odluka biti povučena ili ukinuta.



-Očekujemo tu odluku i da je uvrstimo u dnevni red Skupštine te da bude stavljena van snage- rekao je on.



Govoreći o “skupštinama naroda”, koje najavljuje opozicija u više gradova RS-u, istakao je da oni imaju pravo da se organizuju kako misle da je najbolje, ali sumnja da će te njihove aktivnosti dati rezultate.



-Vidite rezultate istraživanja po kojima SNSD još više raste. Ne čini SNSD tako dobre poteze koliko mu opozicija svojim potezima ide na ruku. Nisam siguran da su tzv. skupštine naroda nešto dobro, ali oni biraju način kako će se predstaviti - kaže Čubrilović.



Navodi i da je nedavno na “skupštini naroda” u Banjoj Luci bilo najmanje Banjalučana, jer su četiri stranke opozicije okupile svega nekoliko stotina građana, kojima su nisu rekli ništa novo.



(FENA)