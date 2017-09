Na skupu održanom u Vladi Kosova povodom 28. septembra- Dana Bošnjaka Kosova, premijer Ramush Haradinaj pozvao je zvanično Sarajevo da razmotri mogućnost priznanja države Kosovo, kao i ukidanja viznog režima za građane Kosova, javlja Anadolu Agency (AA).

Arhiv / 24sata.info

Haradinaj je, obraćajući se na bosanskom jeziku, istakao da Bošnjaci Kosova imaju dobre istorijske odnose sa Albancima kao većinskom zajednicom te da postoji solidarnost s Bošnjacima zbog svega što su prošli kroz svoju tešku istoriju.



"Danas su Bošnjaci dio vlasti na svakom nivou, poštovani su građani Kosova, a prisutni su i u ostalim sferama života. Ja, kao premijer, obećajem da ćemo te dobre odnose čuvati zajedno, a zamolio bih i kosovske Bošnjake da prenesu poruku do Bosne i Hercegovine, do Sarajeva, da i oni razmotre poziciju prema Kosovu i naprave neke korake koji su bitni za priznanje i za slobodu kretanja naših građana", poručio je Haradinaj.



Ministar regionalnog razvoja u Vladi Kosova iz bošnjačke koalicije Vakat, Rasim Demiri, naveo je da su Bošnjaci uvijek promovisali toleranciju i međunacionalnu saradnju ne samo unutar, već i van granica Kosova.



"Mislim da ljude treba dijeliti na civilizirane i barbare i da je to jedina prava podjela, sve ostalo su besmislice", kazao je Demiri. On je dodao da se Bošnjaci, kao i ostale zajednice na Kosovu, danas suočavaju sa velikim ekonomskim problemima, ali da za Bošnjake ostaje i neriješeno pitanje decentralizacije vlasti na Kosovu, jer još uvijek nisu dobili opštinu sa bošnjačkom većinom.



Skupu u Vladi su prisustvovala i tri bošnjačka poslanika u Skupštini Kosova, predstavnici civilnog društva iz redova bošnjačke zajednice, kao i predstavnici međunarodnih organizacija i ambasada na Kosovu.

(AA)