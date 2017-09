Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić prezentirao je danas delegatima Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Izvještaj o radu Vijeća ministara u prošloj godini, kojeg su delegati podržali, a Zvizdić je napomenuo da su na početku mandata definirani prioriteti rada na kojima je to vijeće radilo i tokom 2016. godine.

Kao najvažnije prioritete izdvojio je ubrzanje ispunjavanja uvjeta za članstvo BiH u Evropskoj uniji te ispunjavanje uvjeta iz Talina odnosno knjiženje vojne imovine kako bi se došlo do aktivacije MAP-a u procesu približavanja BiH Sjevernoatlantskom savezu (NATO), a prioriteti su bili ekonomski rast i razvoj, vladavina prava i borba protiv svih oblika kriminala.



- Vijeće ministara BiH u 2016. godini aktivno je radilo na realizaciji ovih prioriteta i prema mišljenju domaćih, a posebno međunarodnih predstavnika institucija i vrlo uspješno, jer je unutar najvažnije aktivnosti ostvaren kredibilan progres - naveo je Zvizdić.



Istaknuo je da je 2016. godina, poslije niza godina u kojima je proces evropskih integracija bio usporen, najuspješnija evropska godina za BiH, dodajući da je postignut napredak u oblasti borbe protiv svih oblika organiziranog kriminala i korupcije, uključujući i borbu protiv terorizma, te unaprijeđena oblast regionalne saradnje.



Govoreći o realizaciji ciljeva iz Reformske agende, naglasio je da je od 34 mjere u potpunosti realizirano 18 mjera, pet se kontinuirano provodi, dok je za sedam mjera realizacija u toku. Stepen realizacije planiranih mjera za četverogodišnji period iznosi 55 posto na nivou Vijeća ministara, dok je u 2016. godini realizirano više od 90 posto mjera planiranih za tu godinu.



Tokom 2016. godine nastavljen je uzlazni trend u bh. vanjskoj i robnoj razmjeni sa svijetom. BiH je ostvarila izvoz u vrijednosti većoj od devet milijardi KM što je za 4,85 posto više u odnosu na prethodnu godinu, a što je rezultiralo s pokrivenošću uvoza izvozom većem od 60 posto.



Kazao je i da je 2016. godinu obilježio i rast industrijske proizvodnje od 4,3 posto u odnosu na prethodnu godinu, a kada je u pitanju javni dug, BiH je umjereno zadužena zemlja i dug je oko šest milijardi eura što je oko 40 posto BDP-a.



- Sve provedene reforme su dovele do otvaranja više hiljada radnih mjesta što predstavlja optimističan trend u cilju rješavanja najvažnijeg makroekonomskog i socijalnog problema u BiH, a to je pitanje nezaposlenosti posebno među mladim ljudima - kazao je, između ostaloga, Zvizdić.



Delegat Kluba Hrvata Martin Raguž (Hrvatska demokratska zajednica - HDZ 1990) ocijenio je da je Vijeće ministara u prošloj godini bilo „lokomotiva“ strateškog evropskog pristupa i zaslužuje poštovanje u tom smislu, ali je mišljenja da investicije nisu na zadovoljavajućem nivou.



Podatak da je veliki broj zakona koje je predlagalo Vijeće ministara odbijeno u parlamentarnoj proceduri iznio je delegat Kluba Srba Dragutin Rodić (Demokratski narodni savez - DNS), te je kazao i da je postavljeno 344 poslanička pitanja, a na 262 je odgovoreno.



Delegat Kluba Bošnjaka Halid Genjac (Stranka demokratske akcije - SDA) iznio je mišljenje da je Vijeće ministara ponudilo sadržajan izvještaj, ali je pozvao na opreznost kada se planira broj zakonskih rješenja jer realizacija toga nije uvijek do Vijeća ministara.



- Vijeće ministara predloži zakone, onda ih ne prihvati predstavnici parlamentarne većine u Parlamentarnoj skupštini BiH iako i oni imaju svoje predstavnike u Vijeću ministara koji glasaju za te zakone, a to u ovom sazivu nije bio rijedak slučaj - pojasnio je Genjac.



Delegati su nakon rasprave usvojili Izvještaj o radu Vijeća ministara, a predsjedavajući Zvizdić zahvalio je onima koji su izvještaj podržali, ponovivši da se unutar Vijeća ministara postoji dobra saradnja bazirana na međusobnom razumijevanju i uvažavanju.

