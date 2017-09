Na današnjoj hitnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo o stanju u vodosnabdijevanju, zastupnica Naše stranke Sabina Ćudić osvrnula se na Izvještaj Vlade KS, koji je dostavljen zastupnicima svega dan i pol prije sjednice.

Zastupnica Ćudić je kritikovala Izvještaj navodeći kako je na gotovo svakoj svojoj stranici kontradiktoran i uputila je pitanje Vladi da li očekuje da zastupnici ovaj Izvještaj usvoje i da li očekuju da će ovim smjernicama riješiti ozbiljne probleme u vodosnabdijevanju.



“Polazimo od porazne činjenice da vladina strategija upravljanja vodama ne postoji. Ministarstvo nije pristupilo izradi strategije, a izrada studije izvodivosti za koju je izdvojeno 1,6 miliona KM iz budžeta Kantona Sarajevo je također zaustavljena nakon, kako danas saznajemo pogrešno utrošenih 40.000 KM. Ne znamo ko će biti izvođač te studije, ne znamo u kom roku, jer kako nam je premijer upravo rekao do sada smo to obavljali ‘lagano’, a sada ćemo malo ubrzati te procese". Prema onome što smo danas čuli, tražite našu podršku za implementaciju nepostojećeg plana koji ćete improvizovati u hodu.”, rekla je Ćudić.



Naša stranka nema povjerenje u ovu Vladu, koja je prije gotovo dvije godine imenovala i trenutno rukovodstvo ViK-a, ne možemo im povjeriti 30 miliona KM kredita, koje će trošiti ovo ili naredno SDA rukovodstvo ViK-a, dok će građani vraćati kredit, poručila je Ćudić.



"Do sada je postojeće rukovodstvo ViK-a Vlada KS podržavala sa preko deset miliona maraka. Nemamo garanciju da će vlada i ViK, u preostalih godinu dana mandata, novac troštiti poštenije i pametnije nego što su to činili protekle tri godine. Ne možemo i nećemo pružiti podršku nepostojećoj strategiji vodosnabdijevanja",, navodi se u saopćenju.

