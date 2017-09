Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) prekinuta je zbog nemogućnosti dogovora o uvrštavanju u dnevni red prijedloga amandmana za izmjenu Ustava HNK kojima bi bila obezbijeđena konstitutivnost Srba u ovom kantonu.

Foto: Arhiv

Dopunu dnevnog reda amandmanom na Ustav HNK predložila je zamjenik predsjedavajućeg Skupštine HNK iz reda srpskog naroda Vesna Saradžić (SDP).



Nakon dvočasnovih prekida i traženja Kluba Hrvata da prijedlog bude povučen zbog proceduralnih propusta i kršenja poslovnika, Klub Bošnjaka predložio je da sjednica bude prekinuta i nastavljena u ponedjeljak, 2. oktobra, što je usvojeno.



Predsjednik Skupštine HNK Šerif Špago (SDA) rekao je da do ponedjeljka svi imaju dovoljno vremena da se upoznaju sa amandmanom i razmisle o ovom važnom pitanju.



"Klub Bošnjaka predložio je da sjednica bude prekinuta kako bi se izbili i posljednji aduti onima koji se pozivaju na neke procedure. Mi smo danas mogli staviti ovu tačku na dnevni red, ali nismo je mogli usvojiti bez Hrvata, jer se Ustav mijenja dvotrećinskom većinom i ne bi postigli krajnji cilj. Nadam se da ćemo imati usvojene amandmane, iako današnja atmosfera ne ukazuje na to", naveo je Špago.



Saradžićeva kaže da je ispunila sve potrebne procedure za stavljanje amandmana na dnevni red.



"Ovi amandmani su u proceduri već godinu i po dana, ali na kolegijumu nije bilo saglasnosti da se stave na dnevni red. Zbog toga sam iskoristila mogućnost koju dopušta poslovnih i tražila dopunu dnevnog reda. Kao odgovorna osoba tvrdim da su sve procedure ispoštovane", rekla je Saradžićeva.



Ona je podsjetila da je Ustavni sud BiH još 2000. godine donio odluku o konstitutivnosti na cijelom području BiH, te da je visoki predstavnik 2002. nametnuo amandmane na Ustav Federacije BiH, ali da Ustav HNK nije usklađen 17 godina.



"Čujemo od nekih da je to stvar tehničke prirode i da Srbi ostvaruju svoja prava u HNK, ali ja onda pitam zbog čega ovoliko protivljenje ako je stvar tehničke prirode i kako je moguće da se odluka Ustavnog suda BiH 17 godina ignoriše", naglasila je Saradžićeva.



Zamjenik predsjednika Skupštine iz reda hrvatskog naroda Tomislav Martinović (HDZ BiH) rekao je da je Klub Hrvata izrazio negodovanje zbog načina na koji se ovo pitanje željelo uvrstiti u dnevni red i zbog proceduralnih propusta.



"Nisu ispunjeni proceduralni uslovi. Svaki poslanik ima pravo predlagati i to je legitimno, ali kad se takvi akti stavljaju na dnevni red mora se poštovati procedura", kaže Martinović.



On je istakao da Klub Hrvata u Skupštini HNK nije brana konstitutivnosti nijednog naroda.



"To je prevažno pitanje. Ustav, amandmani na Ustav i konstitutivnost je nešto o čemu moramo postići trajan i nedvosmislen dogovor. Mi ne bježimo od tog pitanja. To pitanje svakodnevno ponavljamo i zbog pozicije hrvatskog naroda. Nismo protiv konstitutivnosti Srba. Oni su de fakto u punom obimu konstitutivni u HNK", naveo je Martinović.



On je ponovio da se o ovako važnom pitanju mora postići konsenzus.



"Ne možemo kako kome padne na pamet vaditi jedan po jedan primjerak priče o konstitutivnosti pa pokušati praviti od toga političku priču. Nismo za papirnatu, već za stvarnu konstitutivnost Srba i Hrvata i Bošnjaka", naglasio je Martinović.



Koordinacija srpskih udruženja u Mostaru u više navrata je apelovala i tražila da budu usvojene izmjene Ustava HNK i obezbijeđena konstitutivnost Srba, a pismo poslanicima u Skupštini sa istim zahtjevom uputio je i visoki predstavnik u BiH Valentin Incko.



Srbi u ustavima četiri kantona u FBiH nisu konstitutivan narod.





(SRNA)