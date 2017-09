Danas je u Sarajevu, na traženje predsjedavajućeg Vijeća ministara, održan sastanak gospodina Denisa Zvizdića i Kluba zastupnika/ca Demokratske fronte u ZD Parlamentarne skupštine BiH.

Foto: 24sata.info

"Prije svega, želimo konstatovati da su razgovori protekli u vrlo otvorenoj i korektnoj atmosferi i da su obje strane bile svjesne važnosti rješevanja pitanja akciza za dalji razvoj infrastrukturne putne mreže u Bosni i Hercegovini.



Gospodin Zvizdić je sa pozicije koju obavlja, vrlo detaljno objasnio motiv koji njega i vladajuću strukturu obavezuju da ovo pitanje riješe na način koji već nekoliko puta nije prošao na Zastupničkom domu Parlamenta BiH.



Uvažavajući sve te razloge i posebno cijeneći korektan i otvoren pristup ovom razgovoru od strane gospodina Zvizdića, zastupnici/ce Demokratske fronte u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH ipak i dalje ostaju pri ranijem stavu, a to znači da neće podržati ovakav Zakon.



Ovaj put nećemo ponavljati sve razloge zbog čega smo protiv,a oni su poznati,već ćemo dodati još jedan a to je da su predviđenim planom izgradnje putne mreže neki dijelovi BiH potpuno zaobiđeni, kao što je to slučaj, recimo sa područjem tuzlanskog kantona.



Naravno, spremni smo za nastavak razgovora o ovoj temi ukoliko nam se ponude neki novi elementi koji bi negirali naše argumente protiv trenutno predloženog Zakona o akcizama", saopćeno je iz DF-a.

(24sata.info)