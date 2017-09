Na jučerašnjoj konferenciji za medije premijer Vlade HNK Nevenko Herceg bez imalo stida je „odgovorno i argumentirano“ ustvrdio: „Da je ova Vlada HNK u protekle dvije godine ostvarila dobre, pa i vrlo dobre rezultate koje u svakodnevnom životu mogu vidjeti svi objektivni promatrači“ , navodi se u saopćenju za javnost SDP BiH HNK.

Nevenko Herceg / 24sata.info

“U moru hvalospjeva i obmana Premijer najgore vlade u našem kantonu od njegova nastanka do danas izrekao je i jednu istinitu rečenicu: „kako se moglo više i bolje“. Jer pogledamo li očaj i beznađe u koje nas je između ostalog dovela i njegova Vlada – gore zasigurno ne može” saopštava ova stranka.



Znamo li da je Budžet revitaliziran isključivo zaslugama prethodne Vlade, odnosno usvajanjem Zakona o vodama, pozivamo Premijera, koji očigledno ne vidi dalje od svog drugog koljena, da javno objelodani podatke na osnovu kojih potkrepljuje svoje tvrdnje kako je njegova „najbolja do sada“ Vlada umanjila dug prethodne.



“Neka nam premijer Herceg odgovori i na pitanje koji su to dodatni prihodi kantona kojim je njegova Vlada stabilizirala Budžet, a da je na njih utjecala pomenuta nekom svojom odlukom ili zakonom? Da li je to povećanje prihoda od Poreza na dobit i PDV-a do kojih se došlo poreznom presijom Hercegove Vlade ukidanjem poticaja na izvoz i isisavanjem novca i privrede?” ističu iz SDP-a te dodaju da ne ulazeći u more drugih problema koje je proizvela aktuelna Vlada HNK, poput problema u MUP-u, obrazovanju i dr; moramo zaključiti da ako Premijer uspjehom smatra trenutno stanje koje živimo, a super rezultatom njegove Vlade smatra umijeće trošenja onoga što je dobio od prošle vlade, onda imamo problem u poimanju zdravog razuma građana.







