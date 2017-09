Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je opoziciji jedino važno da "napada Milorada Dodika, Skupštinu i institucije".

On je u intervjuu za "Alo!" rekao da je opoziciji najvažnije da sruši referendum, ali poručio da se to neće desiti.



"Činjenica je da su neki u Skupštini htjeli da zauzmu neki sto i oko njega orgijaju u skupštinskoj sali. Činjenica da je zasjedanje Skupštine održano i u tim uslovima najbolje govori o snazi institucija. Radi se o ljudima koji nemaju nikakav program, osim da napadaju Milorada Dodika, Skupštinu i druge institucije. Opoziciji je najvažnije da sruši institut referenduma. Predlažem im da prihvate referendum o sudu i tužilaštvu BiH jer odluka neće biti povučena", rekao je Dodik za beogradski list.



Na pitanje zbog čega je najavljena zajednićka "deklaracija o zaštiti srpskog naroda" naišla na velike kritike i prije nego što je napisana, predsjednik Srpske odgovara:



"Ne razumijem mnoge koji su napali deklaraciju prije nego što je napisana jer nije usmjerena ni protiv koga. Tekst deklaracije se radi i trebalo bi da u novembru bude prezentovana javnosti kako bi ušla u proceduru u parlamentima Republike Srpske i Srbije. Saradnja sa Srbijom je odlična i o tome govore brojni projekti koje radimo i gradimo, a planiramo da se izgradi autoput od Banjaluke do Beograda".



Govoreći o dijalogu o rješenju pitanja Kosova i Metohije, Dodik je rekao da Srbija podržava teritorijalni integritet Bosne i Hercegoivine i da je logično da i "mi podržavamo teritorijalni integritet Srbije".



"Kosovo je oteto od Srbije, čime je narušena Rezolucija 1244 UN. Kosovo je važno pitanje i mi ćemo u tome nastaviti da pratimo Srbiju. Pošto Srbija podržava teritorijalni integritet BiH, smatramo da je sasvim logično da i mi podržavamo teritorijalni integritet Srbije, koji uključuje i Kosovo. U emotivnom smislu, mimo zvanične funkcije, kao Srbin, ja bih uvijek postavio znak jednakosti između Kosova i Srpske. Ne bih želio da opterećujem nikoga, pogotovo ne da utičem na javnu debatu u Srbiji, osim što kažem da sam svjestan potrebe da se o tome racionalno razgovara. Isto tako, važno nacionalno pitanje za Srbiju jeste Republika Srpska, gdje živi 1.200.000 Srba, koji imaju svoje institucionalne kapacitete. To je isto tako važno pitanje", rekao je predsjednik Republike Srpske.



Radikalni islam velika prijetnja, ali nisu svi muslimani teroristi



Dodik je govorio i o bezbjednosnoj situaciji u Republici Srpskoj, za koju je rekao da je zadovoljavajuća. On je istakao da je radikalni islam velika prijetnja, ali je posebno naglasio da se ne može reći da su svi muslimani teroristi.



"U Republici Srpskoj nema ugrožavanja bezbjednosti niti organizovanih kriminalnih grupa, koje smo u prethodnim godinama potpuno rasturili i priveli zakonu i sudovima. U odbrani od terorizma u preventivnom smislu preduzimamo sve, spremni smo da reagujemo na svaku prijetnju. Ne može da se kaže da su svi muslimani teroristi, ali svi oni koji su u posljednje vrijeme ovdje izazivali terorizam su muslimani. Bilo kakav teroristički akt u RS motivisan radikalnim islamom bitno bi uticao i na političke procese koji se ovdje dešavaju", rekao je Dodik.



Čestitke Vučiću što dovodi Trumpa u Srbiju



Predsjednik RS je rekao da su srpski zvaničnici u UN iskoristili svoje vrijeme kako bi Srbiju predstavili na dobar način, i čestitao Vučiću na dogovoru sa predsjednikom SAD Donaldom Trumpom da posjeti Beograd.



"Predsjednik Vučić i srpska delegacija maksimalno su iskoristili svoje prisustvo na tom skupu i sreli su se sa svim najvažnijim liderima. Dolazak Trampa u Srbiju bila bi odlična stvar i čestitam Vučiću na tom dogovoru.



Na pitanje da li Republika Srpska ima podršku Vladimira Putina i Rusije, Dodik odgovara:



"Rusija nikada nije podržala ništa što je mimo Dejtonskog sporazuma. Oni poštuju integritet BiH, ali i status Republike Srpske i protive se kršenju Dejtona. Rusija je investicijama dala značajnu podršku ekonomskom razvoju Republike Srpske. Kad se sretnem sa Putinom, meni godi. Vjerujem da će se ti naši susreti nastaviti", zaključio je Predsjednik Srpske.

