Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović, nakon sastanka sa premijerom FBiH Fadilom Novalićem, izrazio je uvjerenje da još uvijek do kraja godine možemo aktivirati Akcioni plan za članstvo u NATO-u (MAP), naravno da bi se to desilo moraju se na neki način smiriti odnosi na političkoj sceni u BiH na svim razinama.

Čović je rekao da su na ovom sastanku tokom prve posjete Vladi FBiH razgovarali o ključnim temama koje su ispred njih, a koje mogu na neki način promijeniti odnos prema BiH kada je u pitanju vanjska politika, prije svega je mislio na evroatlantski put.







"S te strane, obaveze koje smo ovih dana nekoliko puta usaglašavali sa predstavnicima EU i sa glavnim tajnikom NATO saveza kojeg ćemo posjetiti u narednih 15-20 dana stoje na tome da mi moramo napraviti osnove u BiH, uz svu dobru volju i jednih i drugih, da nam otvore ta vrata", istakao je Čović.



Danas je želio razgovarati sa Novalićem i predstavnicima Federalne vlade, a izrazio je sigurnost da će naredne sedmice to učiniti i sa zakonodavnom vlašću.



"Apsolutnom sam ohrabren da mi možemo imati nacrt proračuna vrlo brzo, da možemo, što se tiče Federacije, dati doprinos da ovaj dio akciza ide svojim tempom", izjavio je Čović.



Ukoliko bi se išlo onako kako su oni zamislili, u pozitivnom smislu, u narednih 20 dana, u narednih 1,5 mjesec bi u gostima mogli imati visoku predstavnicu Evropske unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku Federicu Mogherini.



"Manje smo danas razgovarali o našem MAP-u ali na isti način ćemo razgovarati i kada je u pitanju MAP. Vjerujem još uvijek da do kraja godine možemo aktivirati Akcioni plan. Naravno, da bi se to desilo moramo na neki način smiriti odnose na političkoj sceni u BiH na svim razinama i zbog toga nemojte se iznenaditi što ću ja, a naravno i druge kolege, imati jako puno obilazaka prostora gdje procjenjujemo da nam je potrebna viša razina komunikacije od one koju imamo u posljednjih pola godine", pojasnio je Čović.



Novalić je nakon sastanka izjavio da su na današnjem sastanku imali priliku da razmijene mišljenja kada su u pitanju glavni problemi u radu Vlade FBiH. Čović ih je upoznao i sa tim šta su to, kako je kazao Novalić, glavna "sidrišta nove politike" koja je izražena i od strane Brisela i Washingtona.







"Mi smo govorili da je nama prioritet, a prema tome i Briselu, reformski zakoni kojih ima devet, deset koje smo naveli i tri su reformska - Zakon o doprinosima, dohotku i zdravstvu. Zatim tri socijalna, PIO i dva boračka zakona, tri infrastrukturna projekta, putevi koji su vezani za akcize i oni koji nisu", pojasnio je Novalić.



Istakli su, kako je kazao, svoje prioritete, a glavno pitanje koje je došlo od Čovića jeste pitanje akciza i budžeta, koje će biti glavno u naredna dva-tri mjeseca.



Upitan da prokomentariše tvrdnje pojedinih hrvatskih medija o navodnom prisluškivanju hrvatskih dužnosnika od strane Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) BiH Čović je kazao da ne zna da li on treba da komentariše.



"One institucije koje su zadužene za to trebaju raditi svoj posao. Moramo se do kraja uozbiljiti. I ovo što pričamo ovdje je direktno povezano sa tim stvarima. Mi iz BiH moramo ne baviti se samim sobom i utrkivati se ko će koga više optužiti bez obzira iz koje agencije i s koje razine vlasti nego malo više tražiti tog zajedničkog duha u ovih godinu dana. Daleko smo od izbora, a izborima se bavimo već pola godine, a još nismo usvojili ni Izborni zakon. Trebalo bi rješavati životne probleme naših ljudi, a i policijske i sigurnosne agencije i pravosudne institucije, svi oni koji nadziru njihov rad moraju biti dio tog procesa i to je sustav i liči na pravu državu", pojasnio je Čović.



Sastanku su prisustvovali i zamjenica premijera i federalna ministrica financija Jelka Miličević i federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača.





