Federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata Salko Bukvarević izjavio je na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH da "sve ono što je zakonom predviđeno za kategoriju paraplegičara Vlada ispunjava u svakom trenutku", a nakon što su se poslanicima obratili članovi Saveza ratnih vojnih invalida paraplegičara FBiH i Saveza slijepih boraca, koji nezadovoljstvo zakonskim rješenjima danas izražavaju na protestima ispred zgrade Parlamenta FBiH.

Salko Bukvarević / 24sata.info

- S njima konstantno vršimo pregovore i Vlada FBiH je to pokazala tako što je kroz određene pozicije i povećala sredstva. Nabavku automobila smo s milion i po povećali na dva miliona KM da bismo sustigli da svako od njih dobije po automobil u periodu koji je zakonski predviđen - kazao je Bukvarević.



Prije svega istakao je da je resorno ministarstvo podržalo prijedlog federalnog premijera Fadila Novalića da se za svakog paraplegičara zaposli po jedna osoba, dodajući da su "sredstva za plaću toj osobi bila predviđena u visini prosječne plaće u FBiH plus doprinosi, što su paraplegičari odbili".



Resorno ministarstvo, podsjetio je, podržalo je zahtjev paraplegičara, koji su tražili ukupno 2,8 miliona KM dodatnih sredstava na godišnjem nivou. Taj prijedlog nije dobio pozitivno mišljenje Federalnog ministarstva finansija, zbog trenutne finansijske situacije.



- Uvjeren sam da će se za to naći rješenje, pri čemu treba uključiti i Savez ratnih vojnih invalida FBiH koji predstavlja drugi dio. Savez paraplegičara je organizovan u samo četiri kantona i ima federalni savez u šest drugih kantona. Paraplegičari su organizovani u okviru Saveza ratnih vojnih invalida FBiH i zbog toga smo obavezni da konsultujemo i ovaj savez - navodi Bukvarević.



Paraplegičari su mirnim protestom izrazili negodovanje tekstom Prijedloga zakona o boračkim udruženjima od posebnog društvenog značaja, po kome smatraju da je "ta kategorija, u smislu zastupanja svojih kompleksnih problema, potpuno diskriminirana".



- Zakon o boračkim organizacijama jasno definiše uslove pri čemu stoji da će boračke organizacije od posebnog društevnog značaja biti one koje najmanje u šest kantona imaju svoje organizacije i koje imaju najmanje 60 posto kada su u pitanju općinske organizacije. Svim boračkim organizacijama su potpuno isti uslovi za ispunjavanje kada je u pitanju savez od posebnog društvenog značaja - istakao je.



Poručio je da „niko nije protiv da Savez paraplegičara koji predstavlja jednu od najtežih kategorija stradalnika rata bude i na neki način posebno tretiran“, te da se navedenim zakonom samo definiše reprezentativnost boračkim organizacijama na cijeloj teritoriji Federacije BiH.



- Sve ono što finansijski učinimo za ovu kategoriju ne može biti ni promil od onoga što su oni dali za BiH. Njihova mjesečna naknada iznosi od 1.423 do 1.917 KM - zaključio je Bukvarević.



