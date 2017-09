Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je da Srpska ne odustaje od stava vojne neutralnosti, te najavio da će o tom pitanju da se izjasni i Narodna skupština Republike Srpske.

Arhiv / 24sata.info

"Na sljedeću Narodnu skupštinu ide rezolucija o vojnoj neutralnosti i navešćemo sve što mislimo o tome - očuvanje ustavnog poretka, pozicija Republike Srpske i vojna neutralnost", rekao je Dodik Srni.



On je ponovio da će o eventualnom ulasku u NATO odlučivati narod na referendumu, te naglasio da nikakva odluka o tome nije donesena i da su sve priče te vrste samo spekulacije.



Dodik je objasnio da je Nebojša Radmanović u vrijeme kada je bio predsjedavajući Predsjedništva BiH potpisao odluku koja se odnosi na to da se zatraži otpočinjanje procedure, ali da Akcioni plan za članstvo (MAP) ne znači članstvo u NATO-u.



Prema njegovim riječima, odluku o ulasku NATO još niko nije donio, već samo odluku o ulasku u proceduru, te podsjetio da je tako bilo i u Crnoj Gori, ali da je narod odlučivao kada je došlo do prijema u članstvo.



"Atmosfera tog vremena je veoma jasna. Rusija je tada pregovarala sa NATO-om da uđe u NATO. Rusija je član NATO programa Partnerstvo za mir, kao i BiH", naveo je Dodik.



On je rekao da su se mnoge stvari promijenile u svijetu.



"Vidimo na koji način NATO politički djeluje i utiče. Imamo percepciju da će NATO ovdje, ako bi se tako desilo, poravnati Republiku Srpsku i učiniti BiH unitarnom. Strah od takvog NATO-a postoji među ljudima, a ja samo kao njihov predsjednik prenosim taj stav", rekao je Dodik.



On je istakao da NATO želi da uzme kasarne i da nikoga u Banjaluci ne pita da li žele u kasarni "Kozara" NATO trupe i da onda nema potrebe da Srpska o bilo čemu odlučuje jer ima onih u Sarajevu koji će to olako prihvatiti.



"Da li ovaj narod hoće NATO? Mislim da neće. Zato je i moj stav ovakav kakav jeste i neću da ga mijenjam. Svjestan sam šta znači reći: `Ne možemo u NATO, jer to neće narod`. Imate mnoge države koje su ušle u NATO, a nisu pitale narod", naglasio je Dodik.



On je dodao da je ove stavove nedavno prenio i vojnim atašeima iz devet država diplomatskih predstavništava u BiH, kao i to da neće biti knjiženja imovine na BiH.



"Znamo da (član Predsjedništva BiH) Mladen Ivanić dođe u Banjaluku i priča o neutralnosti. Nismo ga nikada čuli da o tome govori u Sarajevu. Ode u Sarajevo i Brisel i onda priča o potrebi ubrzanog puta ka MAP-u. Isto govori i ministar inostranih poslova /Igor Crnadak/", rekao je Dodik.



Predsjednik Srpske podsjetio je na dogovor o potrebi pronalaska konsenzusa u vezi sa vojnom imovinom, ali i na stav bivšeg visokog predstavnika u BiH Pedija Ešdauna da strane moraju da se dogovore i nametnuti zakon o zabrani raspolaganja imovinom Republike Srpske.



"On je znao da je to imovina Republike Srpske. Kako neko to može uzeti? Koji sud to može uzeti? Ali kada ovdje imate pravno nasilje koje promovišu ovakvi kao Ivanić, koji kaže da je to sud rekao, a nije dovoljno ono što se dogovorilo ranije... onda dobijate ovu sitaciju da vam sud presudi i da se lokacija u Han Pijesku uknjiži na imovinu BiH, koja, inače, nema imovinu prema Ustavu", rekao je Dodik.



On je zaključio da ima mnogo zemalja u kojima ta imovina nije riješena, a koje su članice NATO-a, ali da se ovdje insistiralo na tome da bi se obesmislila Republika Srpska.

(SRNA)