U Banjaluci je večeras organizovana prva Skupština naroda u oganizaciji opozicionih stranaka Republike Srpske. Skup je počeo intoniranjem himne ''Bože pravde''. Predsjednik SDS-a Vukota Govedarica rekao je za BN televiziju da je cilj večerašnje skupštine borba za istinu, pravdu i demokratiju.

''Cilj je da ne živimo u strahu i da se ne plašimo ljudi koji su se pretvorili u režim i cilj je da se poštuju zakoni u Republici Srpskoj,a ne da Republikom Srpskom vladaju ljudi koji ne žele da poštuju zakon'', jasan je lider SDS-a.



Govedarica: Vlast želi kod naroda da stvori strah



Obraćajući se na Skupštini, Govedarica je naglasio da vlast svjesno širi strah među narodom jer i sama živi u strahu.



''Režim pokusava da članove opozicije predstavi kao nesposobne, a sebe kao jedine dostojne i sposobne da očuvaju Republiku Srpsku. To nije istina'', poručio je Govedarica.



Govedarica navodi da ne postoji scenario rušenja Srpske i pozvao je narod da ne nasjeda na manipulacije režimskih spin doktora, koji su plaćeni novcem građana Srpske.



Kako ističe lider SDS-a, posljednja priča oko referenduma je klasičan dokaz da vlast manipuliše emocijama građana, te da ih koristi u političke svrhe.



''Milorad Dodik je čovjek koji nema karakter i to je jasno pokazao. Da ima karakter, ne bi bio čovjek koji je na vlast došao tenkovima SFOR-a i koji je bio dašak svježeg vjetra na Balkanu'', poručuje Govedarica.



Kako dodaje, Srpsku treba institucionalno zaštiti, a da bi se to uradilo, treba donijeti zakone koji će se provoditi.



''Godine 2018., imaćemo Zakon o porijeklu imovine'', najavio je Govedarica.



Lider SDS-a je završio govor riječima da se svi zajedno moramo boriti za bolju Republiku Srpsku koja će biti majka svoj djeci i budućim pokoljenjima.



Čavić: Srpskoj je potreban red, a banda se boji reda



Lider NDP-a Dragan Čavić podsjetio je pred okupljenim gradjanima za slučaj revizija i okarakterisao ga kao najjači dokaz da vlast u Srpskoj želi da kontroliše sve institucije .



''Jednostavno, nije smjelo biti dozvoljeno. Oni ne žele da se revizorska istina zna, jer je Vlada RS prekršila sedam zakona. Kada ovi uzorpatori sloboda odu sa vlasti, mijenjaćemo zakone. Krivično djelo će biti svaki pritisak na revizora. RS trebaju red i rad, a reda i rada će biti. I to će biti! A oni neka primjenjuju silu, mi smo spremni'', poručio je Čavić.



Čavić je govorio o propasti preduzeća "Nikola Tesla", sumnjivim ulaganjima Vlade RS u Andrićgrad, o nezakonitom zaduženju RS, "lažnom prikazivanju" duga i deficita RS. Čavić je zatražio da se ispita trošenje novca iz Fonda solidarnosti, jer još nema izvještaja o trošenju novca.



Borenović: Pokazali smo kako se čuva Srpska



Poslanik PDP-a u NS RS Branislav Borenović kaže da je večeras pokazano kako se čuva RS.



''Mi pokazujemo kako se voli RS, za razliku od onih koji je pljačkaju'', kaže Borenović.



Borenović je rekao je da se ovim skupom brani Republika Srpska i zakoni u Srpskoj, te da Srpsku ne brane oni koji se busaju u prsa i hvale srpstvom, već da se Srpska brani konkretnim stvarima.



On je izjavio da je RS dvostruko zaduženija nego prije osam godina, da je svako od nas javnim dugom zadužen sa više od 4.000 KM, poručujući da vlast vrši zločin prema sopstvenom narodu.



''Istina se u Republici Srpskoj, koliko god to neki željeli, ne može sakriti, a istina je takva da zdravstveni radnici godinama ne mogu ovjeriti knjižice, da odlaze iz zemlje, da penzioneri koji čine četvrtinu populacije ne mogu živjeti od penzija jer su najmanje u regionu. U prethodnih deset godina iz RS je oteto tri milijarde maraka. To je oteto, opljačkano. S tim se može isplatiti dvostruka penzija svaki mjesec u naredne dvije godine. To je oteto. Mogli smo iizgraditi sto najsavremenijih vrtića i škola. Mogli smo zaposliti 20.000 ljudi'', dodaje Borenović.



''Opozicija će svim sredstvima nastaviti da se bori i iz Narodne skupštine nas mogu samo fizički ukloniti'', zaključio je Borenović.



Mihajlica: Srpsku učiniti boljim mjestom



Poslanik SRS-a u NS RS Milanko Mihajlica poručio je da je obaveza svih slobodnomislećih ljudi u Srpskoj da Srpsku učine slobodnim i pravičnim mjestom za život.



Đorđić: Istina o režimu



Poslanik u NS RS Goran Đorđić takođe se obratio stotinama građana koji prisustvuju prvoj Skupštini naroda u prepunoj sali Banskog dvora Banjaluka.



''Hvala vam što ste došli da čujete istinu o režimu'', rekao je Đorđić.



