Komentirajući aferu navodnog prisluškivanja i praćenja političkih predstavnika i gospodarstvenika iz Hrvatske od Obavještajno-sigurnosne agencije BiH, predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio kako se ta priča mora raščistiti do kraja.

Dragan Čović / 24sata.info

- Predsjedništvo i ja osobno imamo značajnu ustavnu obvezu oko toga svega i to ćemo pitanje vrlo brzo staviti na dnevni red. Mislim da tu ima puno galame, i da se stane na kraj špekulacijama treba tu stvar raščistiti - poručio je Čović u Mostaru gdje je nazočio manifestaciji početka berbe grožđa.



Dodao je kako Bosna i Hercegovina ne može zaživjeti kao normalna država, ako policijski, sigurnosni i sudski sustav "ne funkcioniraju do kraja".



- Ja osobno ne dvojim da li mene netko prisluškuje ili ne prisluškuje, ali mene to ne opterećuje. Ja živim normalno, jer sve ono što mogu kazati vama, mogu kazati negdje u zatvorenom prostoru. S te strane nisam opterećen, ali institucije države moraju raditi svoj posao isključivo po zakonu - kazao je Čović.



Osvrnuo se i na svoj nedavni posjet Sjedinjenim Američkim Državama, ocijenivši ga iznimno uspješnim i višestruko korisnim za Bosnu i Hercegovinu.



- Imali smo susrete s barem petnaestak državnika i kroz te bilateralne susrete poslali smo vrlo jasnu poruku našeg europskog puta. Mi moramo raditi da se sve to realizira i u našem je interesu stabilnost i nedjeljivost države - istaknuo je Čović, najavivši niz sastanaka u sljedećih dvadesetak dana na kojem će se razgovarati o europskom putu Bosne i Hercegovine.



Dodao je kako su Bosni i Hercegovini vrata Europske unije širom otvorena, ali da domaći lideri moraju pokazati ozbiljnost, odraditi svoj dio posla, a ne baviti se sami sobom i voditi izborne kampanje godinu dana prije izbora.



Čović je pozdravio izbornu pobjedu Angele Merkel u Njemačkoj te je najavio da će njemačku kancelarku pozvati u službeni posjet Bosni i Hercegovini.



- Njemačko gospodarstvo, njemačka politika ostaju mjera stabilnosti u čitavom svijetu. Ja ću vrlo brzo, u dogovoru s dvojicom kolega, pozvati Merkel i vjerujem da će ona vrlo brzo doći u službeni posjet Bosni i Hercegovini - kazao je Čović.



(FENA)