Predsjedatelj Predsjedništva BiH Dragan Čović u ponedjeljak je u Mostaru održao sastanak s veleposlanikom Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske u BiH Edwardom Fergusonom.

Foto: FENA

Sugovornici su razgovarali o ispunjenju preduvjeta za realizaciju kandidatskog statusa BiH u EU, što posebice podrazumijeva ispunjenje obveza oko upitnika Europskoga povjerenstva.



Tema razgovora bila je i mogućnost aktiviranja Akcijskoga plana za članstvo BiH u NATO-u koncem godine, te izmjene Izbornog zakona BiH sukladno odlukama Ustavnog suda BiH i Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci.



Zajednička je ocjena da je nužno da svi odgovorni politički akteri u predstojećem razdoblju značajno unaprijede i intenziviraju uzajamnu komunikaciju te ulože krajnji napor u kreiranje ozračja povoljnog za rješavanja navedenih ključnih izazova do kraja tekuće godine, prije ulaska u narednu izbornu godinu, priopćeno je iz Službe za odnose s javnošću Predsjedništva BiH.



Prioritet svih naroda u BiH, kako je navedeno, su mir, stabilnost i jednakost, što nameće veliku obvezu da se krajnje odgovorno, iskreno i konstruktivno pristupi rješavanju ovih pitanja.



Čović je, također, informirao veleposlanika Fergusona o aktualnoj političkoj situaciji u BiH te istaknuo kako je za stabilizaciju prilika i unaprjeđenje ukupnih odnosa u zemlji od posebnog značaja promjena Izbornog zakona.



U tom smislu, pozitivno je što će se prijedlog izmjena predložen od stranaka okupljenih oko HNS-a, nakon što je prošao provjeru valjanosti Ustavnog suda BiH, uskoro naći u redovitoj proceduri u Zastupničkom domu PSBiH, kao i neki drugi prijedlozi koji su najavljeni a koji trebaju biti takvi da potpuno osiguravaju zaštitu općeg izbornog prava te ustavnog načela legitimnog predstavljanja, kazao je Čović.



Sugovornici su se složili da je to prigoda da se kroz otvorenu, dobronamjernu i konstruktivnu raspravu dođe do krajnje inkluzivnog rješenja, koje jamči provedbu sudske odluke Sejdić- Finci, kao i da svaki konstitutivni narod može izabrati po jednog člana Predsjedništva, tj. da se onemogući da jedan narod bira dva člana Predsjedništva BiH.



Veleposlanik Ferguson je na kraju susreta još jednom naglasio da će njegova zemlja nastaviti pružati punu potporu Bosni i Hercegovini na njezinom euroatlantskom putu, navodi se u priopćenju.



(FENA)