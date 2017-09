Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović dodijelio je pohvalnice najboljim studentima Sveučilišta u Mostaru za proteklu akademsku godinu. Čović je tom prilikom kazao nekoliko riječi o važnosti obrazovanja te je prokomentarisao rezultate jučerašnjih izbora u Njemačkoj.

Dragan Čović / 24sata.info

"Za Bosnu i Hercegovinu danas najviše znači da imamo mlade ljude, dobro obrazovane i pripremljene studente, to je moć, to je život, to je budućnost njih, ali i svih nas u ovoj zemlji. Drago mi je da smo po drugi put izdvojili najbolje studente Sveučilišta u Mostaru, a to će biti praksa koju ćemo nastaviti. To su oni koji imaju najbolje ocjene i nema nijednog drugog kriterija", kazao je Čović te dodao da ovdje ne preostaje obaveza prema studentima.



Dogovorili smo i da ćemo vidjeti s rektorom i Upravnim vijećem, kazao je dalje predsjedavajući Predsjedništva BiH, da naša obaveza ne bude samo ova donacija kojom ih motivišemo za dalji rad, već da motivišemo i sve druge studente, da ove mlade ljude obavezno zaposlimo čim završe fakultete.



Priznanja su dobili: Nikola Škobić, Igor Krstić, Maida Čolić, Marko Grbešić, Ivan Tomić, Matea Karlović, Stanko Čolak, Marina Lovrić, Ivana Matić, Lucija Mandić i Karolina Marušić.



Čović je nakon toga prokomentarisao i jučerašnje izbore u Njemačkoj kazavši da su rezultati potpuno očekivani.



"Bilo je pitanje samo koji će procent biti, sasvim je svejedno jer se znalo da će gospođa Merkel dobiti svoj četvrti mandat. Četiri mandata imao je gospodin Kohl. Vidjet ćemo kakvu će napraviti strukturu vlasti, prateći izjave čelnika drugih stranaka mislim da to neće ići tako lako, a još ni svi mandati nisu raspodijeljeni", prokomentarisao je Dragan Čović.



Čović je izrazio zabrinutost zbog veće podrške desnim ili ultra desnim opcijama.



"Ne treba to ni na koji način obezvrijediti, bez obzira šta ko mislio o tome. Ako u jednoj državi deset-petnaest posto ljudi da podršku jednoj takvoj frakciji, treba razmišljati, ne o ljudima koji vode tu politiku, već o onima koji za njih glasaju. Mislim da je kancelarka vrlo mudro u svom obraćanju kazala da će se obratiti tim ljudima, koji su njihovi problemi i kako njih pridobiti", dodao je Čović te čestitao Angeli Merkel koja je, kako reče, bratska opcija HDZ-a.



Zbog već uspostavljenih veza s ranijim vladama Angele Merkel, Čović smatra će saradnja naše zemlje i Njemačke rasti te da će bivša, ali i buduća kancelarka biti pozvana da posjeti Bosnu i Hercegovinu.





