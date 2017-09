Bosna i Hercegovina na dejtonskoj formuli dva entiteta i tri naroda ne može biti funkcionalna, stabilna i demokratska država izjavio je danas u Sarajevu Miro Lazović, koji je bio jedan od uvodničara na sesiji Kruga 99 o temi "BiH: funkcionalna (demokratska) ili nemoguća (etnokratska) država?".

Foto: FENA

Po njegovim riječima, vrijeme je da se promijeni dejtonski ustav, "vrijeme je da se političke partije uozbilje, vrijeme je da aktuelne vlasti prihvate ovo što je dobronamjerno sugerisao lord Paddy Ashdown, ukoliko želimo sačuvati BiH za buduće generacije".



Lazović je prije početka sesije izjavio novinarima da je razgovor u Domu lordova u britanskom parlamentu pokrenuo niz osjetljivih pitanja koja se tiču sadašnjosti i budućnosti BiH, navodeći kako je "simptomatično da su samo mediji poklonili dužnu pažnju toj raspravi, a političke partije na koje se odnose te ocjene ćute".



Lazović tvrdi da je današnja vlast uvela BiH u "slijepu ulicu" te da nije sposobna napraviti iskorake.



"Današnjoj vlasti treba 'navigacija' koja nije ni u Sarajevu ni u Banjoj Luci ni u Mostaru, nego se nalazi u Briselu, odnosno u Washingtonu", kazao je Lazović.



Uvodničarka prof.dr. Lada Sadiković svoje izlaganje je bazirala na tri aspekta - šta je funkcionalna država, da li je BiH funkcionalna država, ako nije ko je odgovoran za to i treći aspket je šta je potrebno poduzeti da bi se takva situacija prevazišla.



Ona se referirala na snimak sjednice posebnog odbora lordova britanskog parlamenta koji je održan o temi zapadnog Balkana.



"S obzirom na to da je u BiH još uvijek implementacija mira, po momoj procjeni, prvi put imamo ocjenu situacije u BiH, ne s naše strane, ne od strane naših političara, nego od strane centra moći, jednog od najviših nivoa centra moći", kazala je Sadiković.



Citirala je bivšeg visokog predstavnika lorda Paddy Ashdowna koji je kazao da je BiH na granici da postane propala država, "ona je nefunkcionalna država, a Dejtonom su kreirani aranžmani koji su spriječili razvijanje države. Imamo stalnu opstrukciju iz jednog dijela države, a BiH postaje crna rupa korupcije, jedna vrsta izgubljene duše, distopije i najnestabilina država regiona".



"Mislim da to dovoljno govori", navela je Sadiković.



Citirajući još neke sudionike spomenute sjednice, istaknula je da su to mišljenja "centra moći koji je u poziciji da nešo uradi za našu situaciju".



"I konstatuje se da Evropa i međunarodna zajednica nisu završili svoj posao u BiH", kazala je Sadiković.



Po njenim riječima, vrlo je jednostavna definicija funkcionalne države, to je ona država koja može obezbijediti zapošljavanje svojim građanima, koja će svojim građanima obezbijediti uspješnu ekonomiju i solidan obrazovni sistem.



Sadiković je istaknula da je neophodno da Evropa razvije plan i političku volju iza koje će stati.



"Vidjeli smo, plana do sada nema, nije ga bilo i nema političke volje da se stane iza takvog plana", smatra ona, te dodaje da EU i SAD moraju podnijeti teret izvršenja tog plana.



Po njenim riječima, to mora biti regionalna politika, dakle BiH zajedno sa čitavim regionom i susjednim državama. Napomenula je da prvi put u BiH ima najava još jedne alijanse, a to je kandsko-evropska alijansa.



"Iskreno se nadam da će ta kanadsko-evropskla alijansa pružiti mogućnost BiH da pređe iz faze stabilizacije, kada je bila 2002. godina, u fazu izgradnje države, što direktno korespondira s obavezama iz Vijeća Evrope i BiH prema EU. Vijeće Evrope je više od 10 rezolucija uputilo BiH da njene institucije moraju postati funkcionalnije i da BiH mora postati funkcionalna država", zaključila je Sadiković.



Uvodničar prof.dr. Marinko Pejić je kazao da postoji velika mogućnost da država BiH, ovakva kakva je, nefunkcionalna, ekonomski veoma slaba, bude urušena bilo iznutra, bilo iz vana.



"Dejton nam je nametnuo takvo ustrojstvo države koje se sastoji od dva entiteta. Ne možemo se ništa dogovoriti što bi išlo u prilog da se približavamo EU, ne možemo dogovoriti bilo kakve ustavne promjene koje bi poboljšale stanje", navodi Pejić, te dodaje da iznutra postoji mogućnost da se urušava malo-pomalo.



Kaže i da su "aspiracije naših susjeda još uvijek veoma prisutne i sa istoka i sa zapada".

(FENA)