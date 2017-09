Potpisivanje ugovora o Transportnoj zajednici jugoistočne Evrope, iako je kasnilo dva mjeseca, važan je korak za regionalnu saradnju, ali da bi BiH obezbijedila bespovratni novac u gotovini i kredite, treba što hitnije da usvoji set zakona o akcizama, rekao je u intervjuu za "Glasu Srpske" specijalni predstavnik EU i šef Delegacije Unije u BiH Lars-Gunnar Wigemark.

Lars-Gunnar Wigemark / 24sata.info

- Ako nećete povećavati akcize, taj novac se mora odnekud drugo namaknuti. Investicije su potrebne BiH na svim nivoima, posebno na nivou entiteta, rekao je Wigemark.



"Treba naglasiti da je u prvoj godini reformi donesen cijeli niz ključnih odluka i da je BiH bila na više od pola puta sprovođenja reformi. To su strukturne reforme i možda će tek neki drugi sazivi vlada nakon izbora 2018. godine uživati plodove nekih odluka koje su donijeli sadašnji sazivi, pogotovo kada govorimo o jačanju solventnosti i stabilnosti finansijskog sistema. Prije godinu pričali smo o problemima bankarskog sektora u Republici Srpskoj, a danas više ne slušamo o tome. Donesene su teške i zahtjevne odluke i one se još sprovode. Iako građani to ne vide konkretno kroz veće prihode i više novca u svojim džepovima, privreda jeste u boljoj poziciji nego što je bila prije dvije godine i o tome govore svi generalni indikatori, koji su pozitivni. Ekonomski rast BiH ide ka gore i u poređenju sa nekim regionalnim standardima je zaista dobar. Imate nisku stopu inflacije, pa čak i nisku stopu zaduživanja.", rekao je Wigemark.



Wigemark kkaže da su reforme zapele kod usvajanja zakona o akcizama.



"Izmjene Zakona o akcizama same po sebi nisu strukturna reforma, ali jesu pitanje finansiranja infrastrukturnih projekata, izgradnje puteva. Do sada niko nije izašao sa nekom boljom opcijom, nekom boljom alternativom, pa čak sa bilo kojom drugom idejom koja bi bila realistična. Ako nećete povećavati akcize, taj novac se mora odnekud drugo namaknuti. Veoma je važno i uvesti sistem da sav prikupljen novac, ma koliko ga bilo kroz povećanje akciza, bude trošen na transparentan način, da građani mogu vidjeti gdje odlazi, da se neće koristiti za popunjavanje nekih budžetskih rupa, nego namjenski u investicije. Investicije su potrebne BiH na svim nivoima", zaaključio je Wigemark.



