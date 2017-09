Nakon jučerašnjih reakcija na otkazivanej referenduma u RS, danas se oglasio SDS koji je saopštenjem reagovao na navode Milorada Dodika, predsjednika RS.

Vukota Govedarica / 24sata.info

U saopštenju su se osvrnuli i na jučerašnje Dodikove izjave, koji je rekao da srpski član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić „spava svoj mandat“ u ovoj instituciji.



"Primitivni napad Milorada Dodika, vlasnika SNSD-a, na srpskog člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića odraz je njegove lične frustracije zbog ogoljavanja politike obmana Dodikovog režima. Zna dobro Milorad Dodik da je njegova partija u Parlamentu BiH izglasala zakone o Sudu i Tužilaštvu BiH, kao što zna da se nikakve međunarodne okolnosti nisu promijenile da bi se odustalo od referenduma osim što se on uplašio“, navodi se u saopštenju SDS-a.



SDS piše da Dodik „zna jako dobro da Mladen Ivanić nije imao vremena da, kako on kaže, 'spava' jer je morao ispravljati brojne brljotine funkcionera SNSD-a, od izvoza oružja u Ukrajinu do, kako stoji, ''ubrzanog NATO puta'' čiji su pregaoci bili Nebojša Radmanović, Nikola Špirić i Ana Trišić-Babić.



„Kamo sreće da je Nebojša Radmanović spavao umjesto što je sve to blagosiljao. Kamo sreće da su poslanici SNSD-a spavali, umjesto što su glasali za osnivanje Suda i Tužilaštva BiH, novih policijskih agencija na nivou BiH, te revnosno potvrđivali zakone koje je nametnuo visoki predstavnik. Zna li Milorad Dodik koliko mu je novih agencija na nivou BiH napravio Nikola Špirić kao predsjedavajući Savjeta ministara zajedno sa poslanicima SNSD? Desetine!“, saopštio je SDS.



Ova stranka je u saopštenju poručila Dodiku da je „vrijeme laži i manipulacija prošlo“.



„Laži ne govore o onome o kome se laže, nego o onome ko ih izgovara. Govore o njegovom strahu od odgovornosti za ekonomsko ništavilo, izolaciju Republike Srpske i beskurpuloznu pljačku zbog koje postajemo besperspektivno društvo. Vrijeme laži prolazi, dolazi vrijeme odgovornosti", navodi se u saopštenju SDS-a.





(NN)