Niste smjeli izabrati Bernardića, kaže čovjek koji je prišao stolu u baru nedaleko od zagrebačkog kina "Europa" u kojemu je SDP-ov parlamentarac Peđa Grbin upravo davao intervju za "Slobodnu Dalmaciju".



Sredovječni Zagrepčanin pokazao je što misli o kaosu koji je zavladao SDP-om nakon što je dio zastupnika pozvao predsjednika najjače oporbene stranke da se povuče zbog njezina lošeg vođenja. Sam Grbin nije nam želio potvrditi da će se kandidirati za novog lidera socijaldemokrata, očito svjestan opasnosti da bi takva najava, u trenutku kada je na tapetu politika Davora Bernardića, torpedirala izborne šanse svakog ozbiljnog kandidata. No, ne krije da je SDP-u hitno potrebna korjenita promjena.



– U ovome trenutku dobar dio SDP-ovaca ozbiljno razmišlja o odlasku iz stranke. Uz to, postoji i vrlo velika mogućnost da se osnuje nova lijeva stranka. Vrlo je realno da ta opcija zauzme našu poziciju. U Sloveniji, Španjolskoj, Grčkoj pokazalo se da su stupovi politike, koji su to bili 20, 30 ili više godina, pali u drugi plan. U Hrvatskoj se već u nizu sredina, primjerice u Splitu ili Zagrebu, pokazalo da se artikuliranim stavovima, koje je SDP propustio izreći, vrlo lako preuzima naše biračko tijelo. Jer ako građanima ne pružamo ništa osim fasade i floskula, to može funkcionirati godinu ili dvije, ali ne može na dulji rok – uvjeren je Grbin, koji za čitavu situaciju odgovornim drži aktualnog šefa stranke.



– Naš je rejting od prosinca prošle godine do danas deset posto slabiji od HDZ-ova, i to u trenutku kada tri četvrtine građana misli da Hrvatska ide u lošem smjeru. Ako je to nekome prihvatljivo, to je potpuni nedostatak bilo kakve ambicioznosti.



Tražite Bernardićev odlazak. Što mu točno zamjerate?



– On je pobjedu na unutarstranačkim izborima dobio na paroli uključivosti. Danas smo došli do poruke da oni koji nisu zadovoljni, mogu slobodno otići iz SDP-a. U SDP-u ima mjesta i za Zlatka Komadinu i za Milanku Opačić. Mora im se dati mogućnost da izlože svoje stavove i kad se ne slažemo s njima. Dobio je izbore na obećanju o promjenama u SDP-u, no njih nema. Njegovih deset mjeseci vođenja SDP-a dijametralno je suprotno onome što je obećavao u kampanji. I, što je najvažnije, SDP danas nije ona brana, ni kočnica retrogradnim pojavama u društvu. Zato sam morao reagirati.



Bernardić tvrdi da su se na njega kuka i motika dignule jer je inzistirao na istražnom povjerenstvu za "Agrokor". I da se konci napada na njega vuku negdje drugdje, izvan SDP-a...



– Nema nikoga u SDP-u tko drži da situaciju u "Agrokoru" ne treba razotkriti. U krajnjoj liniji, i sam sam bio optužen, kada sam kritizirao Martinu Dalić zbog sukoba interesa, da sam ruski agent.



U Bernardićevu taboru kažu da ste za Milanovićeve krive poteze imali strpljenja deset godina, a da za Bernardića nemate strpljenja ni deset mjeseci. Je li na djelu pobuna “milanovićevaca” protiv Bernardića?



– Usporedite reakciju Zorana Milanovića na čekiće po pločama, i danas Bernardića na pokušaj da se nacionalnim manjinama u Republici Hrvatskoj oduzme pravo glasa. Tu se vidi zašto sam podržavao Milanovića, a zašto sam nezadovoljan Bernardićem. Da, Zoran Milanović je imao mana, ali ovo što se sada događa s vođenjem SDP-a nisu mane, nisu pojedinačni nedostaci. Ovdje se radi o tome da mi ne funkcioniramo kao oporbena politička opcija.



Mnogi upravo vas vide kao najbolje rješenje za novog predsjednika SDP-a. Hoćete li se kandidirati?



– Svima koji me vide na toj funkciji zahvaljujem. To me itekako obvezuje, ali ipak smatram da je pitanje tko će se kandidirati sekundarno. Puno je važnije jesu li članovi i simpatizeri zadovoljni ovakvim SDP-om.



Ako vam na konvenciji ponude da vi budete taj?



"Moj odgovor na to je – ne znam. Trenutno u toj situaciji nisam. Hoću li se kandidirati, odlučit ću kada kandidacijski postupak u SDP-u bude otvoren. Naše glavno pitanje u ovom trenutku nije hoće li Peđa, Siniša, Ranko ili Željko voditi SDP, nego radi li to Davor Bernardić dobro. SDP u takvim trenucima ima društvenu odgovornost da ne časi ni časa, nego jasno kaže svoj stav i o porezu na nekretnine i o novom napadu na prava manjina kroz najavu tog suludog referenduma... Ili činjenicu da netko smatra da ploča s pozdravom “Za dom spremni” nije dobra za Jasenovac, ali je dobra za Novsku. Predsjednik SDP-a to u ovom trenutku propušta učiniti. Tamo gdje nam je trebalo promišljati kako postupiti, nastupamo ad hoc, a tamo gdje nam treba odlučna i jasna reakcija, tamo nas nema. To idući predsjednik SDP-a treba promijeniti", kazao je Grbin za Slobodnu Dalmaciju.





