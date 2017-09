''Otvorena podrška i organizacija koncerta haškim optuženicima u Mostaru je kap koja je prelila čašu. Nema javnog osjećaja i uvažavanja žrtve. Njih je još jako mnogo živih i moralo bi se imati obzira.

Arhiv / 24sata.info

SDA će najvjerovatnije ići sa svojim prijedlogom Izbornog zakona, ako ni on ne bude prihvaćen potrebno je otvoriti šire političke razgovore i to pitanje pokušati dogovoriti'', rekao je predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBiH Edin Mušić u intervjuu za Dnevni list.



Mušić koji je i predsjednik Kantonalnog odbora SDA HNK, kaže da rad kantonalne vlade nije blokiran, a da je napuštanje sjednice Vlade od strane ministara iz SDA bilo ''isključivo iz razloga što nisu htjeli da se izjasne o prijedlogu Odluke koja je pripremljena u suprotnosti sa sudskom presudom, a kojom je HDZ BiH pokušao zaobići zakonsku proceduru legalnog izbora komesara“.



''To je svima poznato i neće se nikada taj stav promijeniti. Odnosi SDA i HDZ-a u HNK-u su do sada dosta korektni. Mnoga pitanja smo zajednički dogovorili, riješili na Vladi i u Skupštini i to je poznato. Međutim, neka još nismo. Ono što predstavlja poteškoću je jedan ponekad nerealan, iracionalan osjećaj kod HDZ-a. Naime HNK je kanton u kojem živi nešto preko stotinu hiljada Hrvata i nešto više od devedeset hiljada Bošnjaka. Naravno, i desetak hiljada Srba i ostalih. To je naša stvarnost i realnost. Nacionalni odnos u Skupštini je podjednak, u Vladi također. Međutim, sve ono što je izvan toga, pokušava se tako ne promatrati i tu imamo problema. Neke stvari su već tradicionalne, zatečene i nastoje se zadržati. Takav pristup se mora mijenjati. Imam osjećaj da često puta naši sagovornici iz HDZ-a žele prihvatiti tu realnost, ali imaju onda problem kao tamo negdje. Mislim da i ti tamo negdje trebaju prihvatiti realnost i tako potpuno korektno riješiti sva pitanja koja su sada opterećujuća'', kazao je Mušić.



Kada je u pitanju rješenje za Grad Mostar Mušić ističe da Mostar mora biti uređen po mjeri njegovih građana.



''Svjedoci smo da nije još riješeno pitanje Izbornog zakona za Mostar u duhu presude Ustavnog suda. Stvari su se usložnile po tom pitanju imajući u vidu status Mostara od Washingtona, Daytona do Ashdowna. Prijedlog rješenja izbora u Mostaru smatram da treba tražiti na tragu prijedloga SDA i SBB-a koji je bio u državnom Parlamentu. Bilo bi dobro da izbori u Mostaru budu zajedno sa općim. Ako znamo da u Mostaru ne postoji Gradsko vijeće koje bi donosilo odluke i bilo korektiv gradonačelniku koji je iz HDZ BiH i jedini u nametnutim okolnostima odlučuje u Mostaru, nije teško zaključiti kome odgovara ovakvo stanje'', kazao je Mušić.



''Zastupnički dom je u dosadašnjem mandatnom razdoblju u potpunosti predstavljao federalni segment koji dobro funkcionira, usprkos krizama koje su povremeno bile prisutne u FBiH'', izjavio je u intervjuu za današnji Dnevni list predsjedatvajući Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH Edin Mušić.



Ističući pozitivne rezultate u radu Zastupničkog doma Mušić je naglasio da nedonošenje Zakona o igrama na sreću smatra najvećom društvenom štetom u dosadašnjem mandatnom razdoblju i ona se, kako kaže, mjeri stotinama miliona.



Odgovarajući na pitanje o ukupnom učinku vlasti na državnom i federalnom nivou Mušić je kazao da se uvijek može bolje, ali da smatra kako su rezultati mnogo bolji od prethodnog mandata.



''Federalna vlast je dosta toga stabilizirala, reformirala i unaprijedila. Povećan je broj zaposlenih, povećani su ukupni prihodi. Kao rezultat toga su redovnepenzije, invalidnine, socijalni dodaci, za skoro 600.000 korisnika ili preko tri milijarde KM. Zdravstveni fondovi su značajno stabilizirani, riješena su pitanja mnogih problematičnih fabrika. Nema ozbiljnih štrajkova niti protesta. Sigurnost građana i imovine se poboljšava. Nikad niko da primijeti kolika su samo godišnja izdvajanja za oko dvije hiljade zatvorenika u Federaciji odnosno za KPZ, radi se o više od četrdeset milijuna KM godišnje. Složenost odnosa i interesa možda se najviše odrazila na projekte'', rekao je, između ostalog Mušič.



On smatra da bi trebalo popraviti retoriku, da bi trebalo naći način kako da se utiče na govor mržnje koji je sistemski presnažan. Upozorava da nema sankcija za otvorene prijetnje, laži, uvrede. Možda ih i ima, ali su one minorne.



''Ne mislim da je to sve baš tako u Europi i ostatku razvijenog svijeta. Ljudi se pod skrivenim, kodnim nazivima slobodno "prazne". Državna služba nam nije dovoljno efikasna. Ono na šta se trebati fokusirati je povećanje BDP-a, povećanjem zaposlenosti, kroz kapitalne projekte, poput termo bloka 7 u Tuzli, termoelektrane Banovići, vjetroparkova Podveležje, Mesihovina te ozbiljnim nastavkom gradnje autoceste na Koridoru Vc kao i brzih cesta'', poručio je Mušić, dodajući da su neki već odlučili krenuti u predizbornu kampanju ''što svakako nije dobro, ali izgleda neizbježno“.



Govoreći o pokušajima izmjene Izbornog zakona BiH Mušić je kazao da su ''tvrda, isključiva i uglavnom iritirajuća retorika, stavovi, pa i djelovanje HNS-a, posebno gosp. Bože Ljubića, a time i HDZ-a, kao političkog lidera HNS-a u mnogome otežali rješavanje ovog pitanja“.

(Bljesak)