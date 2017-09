Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da se kroz Sud i Tužilaštvo BiH, nazivajući ih nelegalnim, pokušava napisati historija da su samo Srbi bili zločinci te poručio da je referendum za RS i srpski narod jedan od najsnažnijih mehanizama koji ima u budućem periodu.

Foto: 24sata.info

Dodik je izrazio uvjerenje da će se narod jednog dana o tome izjasniti.



"Ja sam inicirao taj referendum zato što je nepodnošljivo ponašanje Suda i Tužilaštva BiH prema Srbima i srpskoj komponenti u procesuiranju za vrijeme rata, u kojima se vidi da su Srbi procesuirani i osuđeni na 1.500 godina, a Bošnjaci samo na 30 godina", rekao je Dodik novinarima u Istočnom Sarajevu.



On tvrdi da je intervencija međunarodnog faktora pokazala da se Sud i Tužilaštvo BiH boje toga što su napravili nezakonito i neustavno i da se boje izjašnjavanja naroda.



Dodik je naglasio da se opozicija iz Republike Srpske na nivou BiH bavi pitanjima urušavanja RS.



Podsjetio je da je za svaku vrstu referenduma potrebno da se okupe sve političke snage, ali da već duže vrijeme nema konsenzusa opozicije.



"Onog trenutka kada opozicija kaže - mi smo za ovaj referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH, neka se izađe na njega, mi ga nećemo povući. Ali, oni to neće uraditi, jer su kukavice koje misle da samo na bazi pojavnog treba da se bave politikom", rekao je Dodik.



On ističe da opozicija sve opstruiše.



"Oni nisu ni glasali za ovu odluku, a onda su insistirali da se objavi, evo mi je objavimo, a oni sada napadaju što smo objavili. Sada kada je budemo skidali, oni će galamiti što skidamo, ko će njima znati šta trebaju. Ali, mi se ne bavimo politikom da se njima dodvorimo", rekao je Dodik.



Govoreći o predstojećim izborima u opštini Trnovo, Dodik je poručio da je SNSD-ov kandidat za načelnika te opštine Dragomir Gagović najbolja ponuda koju Trnovo ima.



"Gagovićev protivkandidat je bio u prošlom mandatu načelnik, da je nešto uradio u Trnovu, ne bi izgubio izbore. Samo sa kandidatom SNSD-a možemo napraviti velike pomake tamo. Trnovo treba da oživi u svakom pogledu", rekao je Dodik.

(SRNA)