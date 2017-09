Visoki predstavnik u BiH Valentin Inzko kazao je da je referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH nelegalan i antidejtonski.

Valentin Inzko / 24sata.info

- Referendumski zakon je na snazi, treba da se suspendira - kazao je novinarima kratko Inzko.



On je upitan i da prokomentira aktuelne tenzije između Hrvatske i BiH i navodnu aferu špijuniranja hrvatskih zvaničnika.



- Sve afere prisluškivanja treba da budu u rukama nadležnih organa. Sve što je legalno, treba raditi, ilegalno treba kazniti. Stručnjacima prepustiti to pitanje. Spustiti loptu, i pogledati šta kažu eksperti. Možda nezavisni eksperti da to ispitaju, i da se to prekine - kazao je Inzko.



(Avaz)