Opozicija u Republici Srpskoj i dalje kritikuje predsjednika ovog bh. entiteta Milorada Dodika da je iznevjerio građane i urušio Narodnu skupštinu Republike Srspke zbog najave suspenzije odluke o referendumu koji se tiče Suda i Tužilaštva BiH. Idu i korak dalje, te njegov potez nazivaju izdajom.

Kolaboracionizam, izdaja, prevara, dezerterstvo. Ovako opozicija ocjenjuje najavu predsjednika Republike Srpske da suspenduje Odluku o referendumu koja se tiče Suda i Tužilaštva BiH. Savez za promjene je stava da vlast u RS-u sarađuje sa dijelom međunarodne zajednice kako bi prikrila afere, spriječila zamrzavanje imovine.



"Smatram da bi predsjednik Republike i oni koji su ovakve odluke podržali i koji su spremni da podrže u NSRS, bilo najbolje za Republiku Srpsku da se povuku", tvrdi Milanko Mihaljica, SRS RS.



"Milorad Dodik je kapitulirao. Kao predsjednik SNSD-a, kapitulirao na način da je pogazio osnovno programsko, njihovo opredjeljenje iz platforme SNSD-a, a to je samostalnost RS-a. Javno je rekao da odustaje od tog. I on kao predsjednik SNSD-a nema više nikakav kredibilitet", dodaje Goran Đorđić, Napredna Srpska.



Zanimljivo je da je u Službenom glasniku RS nakon dvije godine objavljena odluka o raspisivanju referenduma o Sudu i Tužilaštvu BiH i to baš u trenutku kada je predsjednik RS Milorad Dodik, odlučio da suspenduje tu odluku.



Danas u SNSD-u bez reakcija. No, njihov partner u vlasti Ujedinjena Srpska poziva poziciju i opoziciju da sjednu za isti sto i razgovaraju.



"Ne možemo, to smatra Ujedinjena Srpska, očekivati da bilo ko sa strane može donijeti dobro, već jedino mi koji smo ovdje, mi smo ti koji nosimo odgovornosti i spremni smo da pomognemo da stvari funkcionišu bolje", poručuje Dušan Stojičić, potpredsjednik Ujedinjene Srpske.



Sa druga strane, Koalicija "Domovina" se nije naklonila u ovom slučaju nikome. Oni su još 2015. pokrenuli pred Ustavnim sudom RS apelaciju zbog povrede vitalnog nacionalnog interesa nakon donošenja Odluke o raspisivanju referenduma, ali je ta apelacija odbijena.



"Kada je pozicija o 9. januaru, o bosanskom jeziku, o referendumu, tada nema ovdje pozicije i opozicije, nego imamo Domovinu na jednoj strani i skupštinsku većinu na drugoj strani, gdje su i pozicija i opozicija", podsjeća Senad Bratić, Koalicija "Domovina".



Naredne sedmice zasjeda Narodna skupština Republike Srpske. Najave iz opozicije su da bi o referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH moglo biti riječi na zasjedanju, pored ionako burne rasprave koja se očekuje zbog revizorskog izvještaja i ostavke glavnog revizora Službe za reviziju Republike Srpske.

