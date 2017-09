Delegati Doma naroda Parlamenta FBiH usvojili su predložene izmjene i dopune Zakona o prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca odbrambenooslobodilačkog rata s amandmanom klubova Bošnjaka i Hrvata.

- Zato ovaj prijedlog zahtijeva ponovno usvajanje u Predstavničkom domu kako bi u istom tekstu bio usvojen u oba doma Parlamenta FBiH i stupio na snagu nakon objave u Službenim novinama FBiH - kazao je za Fenu federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambenooslobodilačkog rata Salko Bukvarević, dodajući da su izmjene i dopune izvršene kako bi se ujednačila prava pripadnika boračke populacije.



Po njegovim riječima, donošenjem važećeg Zakona "određenom broju korisnika penzija je smanjena i do 50 posto", te će se stupanjem na snagu izmjena i dopuna osigurati vraćanje penzija na stari nivo.



- Osim toga, usvojenim amandmanom, koji su uputili klubovi Bošnjaka i Hrvata ispoštovan je zahtjev PIO-a da bi ovaj zakon bio provodiv. To znači da se jasnije definišu prava i mogućnosti korisnika prava po Zakonu o PIO - rekao je Bukvarević.



Navodeći da je svima jasna inicijativa PIO-a o tome da nema retroaktivne primjene, poslanik Kluba SDA Muhamed Kozadra konstatuje da je amandman u punom kapacitetu za provedbu ovog zakona.



- Time smo definisali vrijeme njegove primjene od 1. januara 2018. godine - istakao je šef Kluba Hrvata Tomislav Martinović.



To znači da će se u naredne tri godine sukcesivno usklađivati visina penzije do punog iznosa. Dakle, od 1. januara po isplatnom koeficijentu od 1,161, od 1. januara 2019. po keoficijentu od 1,32, te od 1. januara 2020. po koeficijentu od 1,485.



Tokom rasprave, šef Kluba delegata srpskog naroda Slaviša Šućur i član tog kluba Predrag Kojović zahtijevali su od članova Vlade FBiH da odgovore na pitanja šta preračunata sredstva podrazumijevaju i odakle će doći.



- Iz koje pozicije u budžetu misle finansirati tih 20-30 miliona KM. Nakon što je Vlada uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona, iz Fonda PIO rečeno je da je neprovodiv, ne zato što nema novca nego je jednostavno neprovodiv. U takvom tekstu usvojio ga je Predstavnički dom, a na današnjoj sjednici s usvojenim amandmanom zakon je postao provodiv - kazao je Kojović.



Delegatima koji dolaze iz opozicionih stranaka, potpredsjedavajući Doma naroda Jasenko Tufekčić poručio je da se "više od 12 mjeseci traži rješenje za boračku populaciju s ciljem da niko ne bude izmanipulisan".



Također, i šef Kluba delegata bošnjačkog naroda Osman Ćatić odgovorno je potvrdio da "nema nikave igre i da se u razgovoru s boračkim udruženjima došlo do rješenja", koja su, kako kaže, bila neophodna zbog "nepravde koja se desila pripadnicima boračke populacije primjenom Zakona, koji je donesen u prethodnom sazivu Vlade FBiH".





