Završna konferencija projekta “Razvoj kapaciteta u sprečavanju korupcije i stvaranje strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije u BiH“ održana je danas u Sarajevu.

Projekt finansira Evropska unija u vrijednosti od 200.000 eura pod instrumentom pristupne pomoći (IPA), a implementira Altair Consortium. Dizajniran je da podrži Agenciju za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK), zajedno s antikorupcionim tijelima i timovima na entitetskom i kantonalnom nivou u BiH.



Šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH Lars-Gunnar Wigemark je danas kazao da je jedna od specifičnosti ovog projekta da se nije limitirao samo na institucije na razini BiH, već je djelovao na području cijele zemlje, oba entiteta, direktno u kontaktu sa svim akterima u ovoj oblasti.



- Jedna od stvari koju su oni u razgovorima istaknuli jeste da nemaju dovoljno podrške u ovoj oblasti. Mislim da ako glavni akteri u ovoj oblasti kažu da je izostala odgovarajuća politička podrška, onda je to samo po sebi dovoljan pokazatelj. S jedne strane imate visoke dužnosnike ove zemlje koji, rekao bih, deklarativno jesu za suzbijanje korupcije. Ali, istovremeno nadležne agencije, ministarstva, institucije, oni koji su direktno zaduženi za praćenje dešavanja u ovoj oblasti tvrde da podrške nema - naveo je ambasador Wigemark.



Po njegovim riječima, potrebno je imati nezavisne ljude koji će se boriti protiv korupcije, „tijela i pojedince koji neće biti dio sistema, koji će biti nezavisni u smislu finansiranja, a istovremeno imati i odgovarajuću naknadu za taj rad kako ne bi bili podložni korupciji“.



Istaknuo je umjereni napredak koji jeste ostvaren u ovoj oblasti, „ali nažalost, on i dalje ostaje nedovoljan“.



- Znamo da je korupcija pojava koja prožima sve sfere društva, ne samo u BiH već i regionalno. Fenomen je koji je jako teško iskorijeniti. Međutim, razina koju je korupcija ovdje dosegla je jednostavno neprihvatljiva - smatra ambasador Wigemark.



Smatra da je korupcija nešto što se ne može posmatrati izolirano, prisutna je u svim sferama bilo da govorimo o obrazovanju, zdravstvu...



Ambasador Wigemark je naglasio da pravosuđe ne smije imati nikakvih naznaka korupcije.



- Čak i najmanja sumnja o postojanju bilo kakve korupcije u pravosuđu je apsolutno destruktivna, ne samo za pojedince i pravosuđe već generalno za cjelokupnu oblast vladavine prava. Stepen korupcije u pravosuđu samo je jedan od pokazatelja sveprisutnosti korupcije u različitim sferama života, a postojanje određenog stepena korupcije u pravosuđu pokazuje koliko je zapravo korupcija prisutna i u jednom društvu - naveo je.



Dodao je da ne vidi ništa konstruktivno u nekim generalnim kritikama koje se upućuju na račun pravosuđa da je korumpirano.



- Mnogo bolje bi bilo konkretno uprijeti prstom u tu korupciju, a istovremeno pružiti konkretnu podršku onima koji imaju dovoljno integriteta i hrabrosti da se toj korupciji suprotstave, promovirati takve sudije, tužioce te generalno pravnike i osigurati da oni budu na najvišim pozicijama u pravosuđu, a ne oni koji su korumpirani - kazao je Wigemark.



Direktor APIK-a Hasim Šabotić je zahvalio ambasadoru Wigemarku i Delegaciji EU koja im konstantno pruža pomoć kada su u pitanju napori u borbi protiv korupcije.



- Sada možemo reći da, pored Agencije koju smatramo centralnom tačkom za borbu protiv korupcije, imamo i 13 tijela na nižim nivoima vlasti koji se bore protiv korupcije, imamo osam strategija i 11 akcionih planova - naveo je Šabotić.



Istaknuo je da „na sistemske rizike korpupcije moramo odgovoriti sistemskim sredstvima“.



Šefica projekta Londa Esadze je ocijenila da napretka u ovoj oblasti ima, „jeste spor, ali postoji“.



Napomenula je da su potrebne urgentne reforme te da se reforme u borbi protiv korupcije trebaju provoditi doslovno u svim institucijama i to istovremeno.



