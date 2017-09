Nadam se da za govor Dragana Čovića u UN-u nisu dali saglasnost i druga dva člana Predsjednistva BiH. Jer ako jesu, onda nam samo dragi Bog može pomoći sa njima trojicom!, izjavio je za agenciju Patria lider DF-a i bivši član Predsjedništva BiH Željko Komšić, komentarišući govor Dragana Čovića na Generalnoj skupštini UN-a, u kojem se Čović između ostalog dotakao i izmjenama izbornog zakona u BiH.

Željko Komšić / 24sata.info

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović obratio se u srijedu učesnicima generalne debate 72. zasjedanja Generalne skupštine UN-a u New Yorku, a nakon poruka o tome kako Bosna i Hercegovina podržava mir i prosperitet u svijetu, rekao je i to kako sa zabrinutošću želi skrenuti pozornost kako u ovom trenutku Bosna i Hercegovina prolazi kroz razdoblje značajnih iskušenja.



„Duboko sam uvjeren kako jedan konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini ne može biti ni sretan ni prosperitetan ako to nisu i ostala dva konstitutivna naroda i svi naši žitelji. U tom smislu smatram da mi, unutar Bosne i Hercegovine, moramo uraditi nužan iskorak te do kraja ove godine usvojiti izmjene izbornog zakonodavstva, a u skladu sa Odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine“, rekao je Čović.



Željko Komšić kaže kako je slušao Čovićev govor, te da misli kako u cijelom govoru ima dijelova koji su, blago rečeno, “trapavo postavljeni i izneseni”.



„I kada sam se ponadao da će govor završiti sa temama koje priliče govornici Generalne skupštine UN-a, bez obzira kako su postavljene i iznesene, uslijedilo je ono što svakako ne priliči toj govornici i mjestu - plasiranje unutrašnje teme i priče oko izmjena Izbornog zakona kao stava HDZ-a a ne stava države“, rekao je Komšić.



„Prvo, ta priča u UN-u nikoga ne interesuje pa je, samim tim, smiješna na tom mjestu.



Drugo, kada se cijeli svijet pita hoće li biti nuklearnog rata, iznošenje stavova tamo nekog HDZ-a iz BIH, za govornicom UN-a koji zvuči kao moljakanje da ga se shvati i pomogne Čoviću da se to desi, zvučalo je, da izvinete, i infatilno! Ja se samo nadam da za ovakav govor nisu dali saglasnost i druga dva člana Predsjedništva BiH. Jer ako jesu, onda nam samo dragi Bog može pomoći sa njima trojicom!“, zaključio je Komšić.





