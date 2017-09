Potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić izjavio je danas "da je svima jasno da je Milorad Dodik sa aktivnostima o referendumima samo prodavao maglu".

Ramiz Salkić / 24sata.info

Salkić je ovo kazao u izjavi za medije tokom boravka u Memorijalnom kompleksu u Potočarima, a u povodu najave predsjednika RS-a Milorada Dodika da će poništiti odluke o održavanju referenduma o Sudu i Tužilaštvu Bosne i Hercegovine.



Naime, nakon što je opzicija postavila pitanje njegove odgovornosti što odluke potvrđene u Narodnoj skupštini RS-a nisu objavljene u Službenom glasniku, Milorad Dodik je najavio da će odluke biti suspendovane.



- Svima je jasno da je Milorad Dodik sa aktivnostima o referendumima samo prodavao maglu. On godinama svoj narod drži u zabludi da će bh. entitet RS jednoga dana biti samostalan. Plaši svoj narod Sarajevom, plaši ga Bošnjacima, plaši islamom, plaši Bosnom i Hercegovinom, a njegova Vlada krši ljudska prava i vjerske slobode. Svojom politikom on je ovaj entitet doveo na rub propasti. Svojim ponašanjem i separatističkom politikom doveo je do izostanka stranih investicija i odlaska građana sa ovih prostora - istaknuo je Salkić.



Dodao je da je takav odnos doveo i do stagnacije države Bosne i Hercegovine, koja je usporena na putu ka Evropskoj uniji, upravo zbog politike Milorada Dodika.



- Građani trebaju znati da će Milorad Dodik morati odustati i od negiranja bosanskoj jezika, od negiranja genocida, od diskriminacije nesrba, na isti način kako je odustao od referenduma - precizirao je Salkić.



Istovremeno, upozorio je da politika destrukcije i potpirivanja mržnje nikada ni u jednom vremenu nije mogla trajati dugo.



- Društvu je, da bi bilo zdravo i da bi trajalo, potrebna ravnoteža. Sa prestankom destruktivnog djelovanja društvo Bosne i Hercegovine će krenuti ka razvoju - naglasio je.



Salkić smatra "da su Dodikovi porazi pokazatelj da dolaze nova vremena u kojima će na smetljište povijesti otići negatori genocida, čuvari ideologije Radovana Karadžića, organizatori i finansijeri sistemske diskriminacije".



- Svi neprijatelji Bosne i Hercegovine kroz vrijeme su nestajali, njihove namjere su propadale a Bosna ostajala. Na nama je da istrajemo u svojoj borbi, u traganju za istinom i pravdom, da gradimo zemlju mira, slobode i tolerancije. Mi želimo zemlju istih mogućnosti za sve. Dodikov režim želi dio zemlje samo za Srbe. U tome je razlika među nama - poručio je potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić, saopćeno je iz njegovog kabineta.



(FENA)