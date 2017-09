Suspenzija referenduma nije trajno odustajanje i na Narodnoj skupštini RS ostaje da to pitanje ponovo pokrene, rekao je Milorad Dodik, predsjednik RS i SNSD-a, nakon sastanka vladajuće koalicije u Banjaluci.

Milorad Dodik / 24sata.info

On je najavio je da će Skupština donijeti i novi zakon o referendumu i ponovio da je referendum osvajanje slobode. Dodao je da oni ostaju trajno nezadovoljni stanjem u pravosuđu ali da nije bilo jedinstva da se referendum sada provede.



Opozicija je u pokušaju blokiranja rada Narodne skupštine pokazala svoju nemoć i uspjela samo da osvoji jedan sto, rekao je predsjednik RS i SNSD-a.



On je rekao da je koalicija jedinstvena i da je odlučna da parlament nastavi s radom i da se održavanje skupštine nastavi na miran način.



Marko Pavić, predsjednik DNS-a, rekao je da će koalicija nastaviti s radom i da ne smije dozvoliti da ih potezi opozicije poremete u tome.



Petar Đokić, predsjednik SP-a, je rekao da ova stranka osuđuje ponašanje opozicije koja je pokušala spriječiti rad Narodne skupštine RS.



“Ne možemo prihvatiti logiku da treba destabilizovati RS zato što FBiH ne funkcioniše i zato što je došlo do potpunog raspada vlasti na nivou BiH, gdje sjede naši predstavnici iz RS”, rekao je Đokić.



Složili su se da će novac od klirinškog duga raspodijeli isključivo na razvojne projekte.





(NN)