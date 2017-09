Zamjenik predsjedavajuće Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Šefik Džaferović je danas izjavio novinarima da je, prema stanju stvari kakve su sada kada je u pitanju parlamentarna većina koja se tiče Vijeća ministara BiH, uvjeren da će ovo vijeće ministara BiH ostati u funkciji sve do izbora 2018. godine.

Kaže da su toga svjesni predlagači ove inicijative i svi oni koji su je podržali.



- Jednostavno nema te nove parlamentarne većine i onda se poseže za najprizemnijom politizacijom. Traži se nešto što nije utemeljeno ni u Zakonu o Vijeću ministara BiH, a niti u poslovnicima oba doma Paramentarne skupštine BiH, da predsjedavajući Vijeća ministara sam skuplja potpise vlastite podrške - kazao je Džaferović.



Ističe da su poslovnici, a prije toga zakon, potpuno jasno kazali da, ukoliko određena grupa zastupnika u Predstavničkom domu, a to je najmanje osam zastupnika, želi da propituje podršku Vijeću ministara u Predstavničkom domu, to pokreću u skladu s odgovarajućim procedurama.



- Propisano je kome se to sve skupa dostavlja, dakle da je to Predsjedništvo BiH, Vijeće ministara. Te stvari su uređene u BiH i nisu slučajno postavljene ovako kako su postavljene - pojasnio je.



Naglasio je da je Vijeće ministara BiH ozbiljna institucija i „njemu treba pomoći da što bolje radi svoj posao, a ne politizirati oko Vijeća ministara“.



- Mislim da usljed postojeće konstalacije odnosa nije moguće uspostaviti novu parlamentarnu većinu u BiH i da će ovo vijeće ministara BiH funkcionirati sve do izbora 2018. godine. Toga su svjesni i oni koji podnose ovakve inicijative i zbog toga se, po mom mišljenju, ne upuštaju u zakonite poslovničke inicijative nego posežu za inicijativama koje nisu u skladu s Poslovnikom i zakonom - kazao je Džaferović.



