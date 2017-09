Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da BiH, prema Ustavu, nema svoju imovinu, te poručio da Republika Srpska, na osnovu postojećeg sporazuma, neće dozvoliti da se njena imovina uknjiži na nivo BiH.

Foto: 24sata.info

On je podsjetio da postoji sporazum koji su ranije dogovorili politički lideri u BiH da se perspektivna vojna imovina daje vojsci i može da se uknjiži kao vlasništvo BiH zbog NATO programa, ali da ne može da raspolaže njom.



"A treće, najvažnije, jeste da ako prestane potreba za vojnom svrhom tog objekta, ne može se koristiti u druge namjene, nego se on vraća entitetima u kojima se nalazi", rekao je Dodik.



Prema njegovim riječima, pošto to nije odgovaralo Bošnjacima, oni su izlobirali kod međunarodne zajednice, i taj sporazum je ostao mrtvo slovo na papiru.



"Stalno se žale i stalno pričaju kako mi moramo unutar BiH da se dogovorimo, a onda kada se mi dogovorimo, to sruše", rekao je Dodik.

(SRNA)