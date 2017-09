Marina Pendeš, ministrica odbrane BiH nakon sastanka sa ambasadorima NATO zemalja u BiH izjavila je da će MAP (Aktivacioni plan za članstvo) za sjevernoatlantsku alijansu biti aktiviran, iako nije mogla precizirati datum.

Foto: AA

Pendeš je ovo naglasila nakon sastanka koji je Ministarstvo odbrane BiH danas organizovalo kako bi prezentiralo trenutni status i napredak u oblasti odbrane u sklopu NATO integracijskih procesa,



"Želim informirati javnost da je došlo do knjiženja dodatne dvije lokacije, gdje od ukupno 63 lokacije koje prepoznaje odluka Predsjedništva BiH, do sada smo uknjižili 28. Do kraja ovog mjeseca očekujemo da će biti uknjižene još dvije, a do kraja 11. mjeseca još jedna, znači ukupno 31 lokacija. Ako govorimo o budućoj odluci Predsjedništva, koja je bazirana na Pregledu obrane, a koja podrazumijeva smanjenje na 57 lokacija, ukupno ćemo imati 29 lokacija uknjiženih u Federaciji BiH, imamo jednu koja je u Republici Srpskoj presuđena odlukom suda i nastojimo riješiti lokacije, koje su u privatnom vlasništvu", rekla je Pendeš, te dodala:



"Poduzimamo sve aktivnosti kako bismo i one lokacije koje u ovom momentu ne možemo uknjižiti prepoznali na odgovarajući način. Zna se da na aerodromima u Sarajevu, Banja Luci, Tuzli i Mostaru, cjelokupni obuhvat nema potrebe da bude u vlasništvu Ministarstva obrane i Oružanih snaga. Zato sam formirala povjerenstvo koje će intenzivno raditi, analizirati svaku lokaciju, kako bi se napravilo cijepanje parcela, pa ono što je perspektivno za Oružane snage bilo i uknjiženo na njih.“



Pendeš je dodala da je sa ambasadorima NATO zemalja u BiH razgovarala o dodatnom angažmanu Oružanih snaga.



"Ministarstvo odbrane, odnosno Oružane snage BiH će do kraja godine povećati svoje prisustvo u Afganistanu. Kao država, koja ipak ne raspolaže s tolikom materijalnim i finansijskim resursima, naše prisustvo u Afganistanu, naše prisustvo u određenim državama u Africi u okviru UN misija, je pokazatelj da smo od zemlje koja je nekada bila korisnik međunarodne mirovne pomoći, postali jedan od davatelje i sudjelujemo u mirovnim misijama. Obavijestila sam ih i o tome koliko smo ove godine radili na uništavanju municije i minsko eksplozivnih sredstava", kazala je Pendeš te kazala i da je tokom sastanka izražena sumnja da će BiH uspjeti odraditi sve što je planirala:



"Međutim, uvjerena sam da u Ministarstvu obrane i Vijeću ministara postoji puni konsenzus, imamo i potporu Predsjedništva BiH, tako da ćemo, kako smo i planirali, sve do kraja završiti i da ćemo uspjeti aktivirati MAP za BiH, bez obzira što možda sada neki izražavaju sumnju", istakla je Pendeš, ali i naglasila da ne može prognozirati datum kada bi se to moglo desiti, jer u BiH nekada iz objektivnih razloga dolazi do kašnjenja i da se na to uvijek mora računati.



Jan Pšenica, ambasador Slovačke u BiH, koja je ujedno i NATO kontakt ambasada u BiH, naglasio je da su na sastanku razmijenjena mišljenja o tome šta je postignuto tokom zadnjih nekoliko mjeseci, te da je bio veoma koristan.



"Predložili smo nekoliko sugestija za naredni period i ohrabrili rukovodstvo Ministarstva odbrane i vlasti BiH da nastave s radom. Svaka zemlja je imala različita očekivanja od BiH, ali mislim da je bitno da se suočavamo s realnim stanjem i da radimo šta možemo, kako bismo postigli naše ciljeve", rekao je Pšenica.





(AA)