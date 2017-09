Na komemoraciji uglednom hrvatskom novinaru, izdavaču, piscu, političaru i pripadniku partizanskog pokreta Slavku Goldsteinu, koja je u ponedjeljak održana u Maloj dvorani Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski u Zagrebu, nije bilo nijednoga državnog predstavnika Republike Hrvatske.

Stjepan Mesić / 24sata.info

Primijetio je to i bivši predsjednik Hrvatske i posljednji predsjednik Predsjedništva SFRJ Stjepan Mesić. Na komemoraciji je, znakovito, upozoreno "na jačanje proustaštva u Hrvatskoj", s čim se i Mesić složio.



U razgovoru za INS Mesić otvoreno govori zašto je izostao dostojanstven oproštaj zvaničnog Zagreba od jednog od najuglednijih i najutjecajnijih intelektualaca u toj zemlji kao i o jačanju ustaštva.



„Kada je Slavko Goldstein objavio knjigu "1941. - godina koja se vraća", malo su ljudi bili izenađeni jer je to bila teška konstatacija, ali se vidjelo poslije da je bio sasvim u pravu, jer taj val ustašizacije ide i dalje. Vidite to kad pratite ovdašnje medije, iako se ne bavite posebno politkom možete lako zaključiti o čemu se radi. Da se radi o falsifikatima, da se radi na tome da se pobjednici iz Drugog svjetskog rata proglase gubitnicima, da se gubitnici proglase pobjednicima. To jednostavno uzima previše maha, a država praktično ne pouzdima ništa. Formiraju se komisije, daju se nekakve općenite izjave, a stvari idu prema sve težim i težim situacijama“, kaže za INS Mesić.



Upitan da komentira odnose države Hrvatske sa Bosnom i Hercegovinom, Mesić je primijetio:



„Prva zemlja u koju sam ja išao u inozemstvo kada sam izabran za predsjednika Hrvatske je bila BiH, jer sam smarao da trebamo tamo biti. Da moramo pozvati Hrvate u BiH da shvate da je njihova domovina Bosna i Hercegovina, da je njihov glavni grad Sarajevo i da svoju politiku moraju kreirati sa druga dva naroda u Sarajevu. Toga sam se ja držao. Međutim, danas imamo slučajeva, pojava da se daju izjave koje ohrabruju neke koji misle da se arhitektura našeg prostor može mijenjati. Da bi se promijenila arhitektura našeg prostora, to je moguće jedino u ratu. A ja mislim da nitko ne želi na ovom prostoru rat. Jer rat na Balkanu je rat na cijelom svijetu. Sve ozbiljne miroljubive snage treba angažirati da se odustane od promjene arhitekture našeg prostora, i da na kraju sve zemlje, pa onda i Hrvatska funkcionira kao zemlja demokratskih sloboda, kao pravna država u kojoj svi građani ravnopravni“.



Osvrnuvši se kratko na nedavno obilježavanja godišnjice tzv. Herceg-Bosne, te ocjenu lidera HDZ-a BiH Dragana Čovića da je došlo vrijeme da se o njoj s ponosom govori, Mesić je naglasio da „svi znaju da je to bila pogrešna politika“.



„Da je formiranje Herceg-Bosne, isto kao i formiranje Republike Srpske, bilo razaranje BiH. Sada vraćati se na jedan od razarajućih elemenata BiH, bila bi velika grška za ljude ne samo BiH već i znatno šire. Svakome mora biti jasno da svijet to neće dozvoliti i da je to pogreška sada ići sa nekim prijedlogom nekih rješenja koji jednostavno ne mogu proći“, zaključio je Mesić za INS.







(24sata.info)