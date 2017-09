Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije IFIMES iz Ljubljane redovno analizira događanja na Bliskom istoku i Balkanu.

Zijad Bećirović / 24sata.info

Jedna od analiza koja je objavljena prije nekoliko dana nosi naziv "Grabar-Kitarović i Vučić u misiji (de)stabilizacije regije", u kojem se vrlo kritički osvću na retoriku i djelovanje predsjednika Srbije i Hrvatske.



Zijad Bećirović, direktor instituta IFIMES bio je gost Dana uživo na N1 televiziji.



Veoma ste bili oštri u analizi prema predsjednici Republike Hrvatske Kolindi Grbar- Kitarović. Zbog čega?



"Nisam bio oštar niti ja niti je bila oštra analiza, već pokazuje činjenice i destruktivno ponašanje Kolinde Grabar Kitarović u regionu, s posebnim naglaskom na BiH. Tu je stalna priča o zalaganju svih zvaničnika Hrvatske da pomažu BiH na euroatlantskom putu. Ako tako pomažu bolje neka ne pomažu i ako tako promoviraju evropske vrijednosti neka ih ne promoviraju. Neka puste BiH konačno na miru", izjavio je Bećirović za N1.



U analizi navodite i da je predsjednica Hrvatske talac određenih lobija. Kojih?



"To je tzv. generalski lobi koji je nastao tokom domovinskog rata, zatim hercegovački lobij i jedan dio katoličke crkve koji ih sve servisira duhovnom osnovom. To je fenomen južnoameričkih država - politika, mafija, kriminal i dio crkve. Taj krug je razbio Stjepan Mesić 2010. godine dolaskom na mjesto predsjednika Hrvatske. Ti duhovi ponovno se oživljavaju preko hrvatske predsjednice. Ne možemo reći ni da Plenković nije podlegao lobijima, samo što govori na umjereniji način. Trend hrvatske politike, čast izuzecima, je negativan kada govorimo o odnosu prema vladajućim strukturama prema BiH", odgovorio je Bećirović.



Na pitanje zašto Hrvatska vodi takvu politiku, direktor IFIMES-a je kazao da Hrvatska ima ogromnih unutrašnjih problema, da je Hrvatska pred bankrotom i da je pitanje vremena kada će biti prijevremeni izbori.



"Tu su problemi sa susjedima - sa Slovenijom, BiH, Srbijom, povremeno sa Crnom Gorom, Mađarskom oko INA-e, a imamo naznake da će biti problema i sa Italijom. Kada je toliko unutarnjih problema, polušavate ih izvoziti i frustracije na neki način riješiti vani. Idealna prilika je BiH pod utjecajem lobija, da se ostvare neostvareni ciljevi poput trećeg entiteta ili da se dio BiH potpomognut sa istočne strane prisvoji Republici Hrvatskoj", smatra Bećirović.



Hrvatska predsjednica je više puta bh. građane etiketirala kao potencijalne teroriste. Međunarodni institut za bliskoistočne i balkanske studije - analizirao je kako ističu destruktivno djelovanje predsjednice.



Je li razlog tome presuda Prliću i ostalima, koja se očekuje uskoro?



"Hrvatska se pokušava pozicionirati unutar NATO-a i EU na račun drugih. Poznata je Tuđmanova retorika da je Hrvatska predziđe kršćanstva. Tu je i retorika o 10.000 radikala u BiH. Hrvatska je punopravna članica EU i NATO i njene riječi nanose štetu BiH. Pokušava se promijeniti karakter rata u BiH. Radilo se o agresiji i to je potvrđeno prvostepenom presudom na Haškom tribunalu. Malo je vjerovatno da drugostepena bude različita jer su nedvojbene činjenice o umiješanosti Hrvatske u rat u BiH kroz strukturu HVO-aa i Herceg Bosne."



Zijad Bećirović je prokomentarisao i djelovanje Aleksandra Vučića.



"Vučić jedno govori, drugo misli, treće rade. Sve što radi, radi na destabilizaciji regiona i BiH, iako su mu puna usta poštovanja teritorijalnog integriteta i suverentiteta BiH. Nedavno su izmislili obavještajne poteze u Makedoniji, tu su incidenti u Crnoj Gori, te problemi sa Hrvatskom i Kosovom."



General Michael Rose, bivši zapovjednik UNPROFOR-a Bosni i Hercegovini, rekao je na savjetovanju s engleskim lordovima da postoji opasnost da BiH postane propala država, zbog radikalizacije muslimana i nezadovoljstva Srba. Uzrok svega vidi u Dejtonskom sporazumu.



"To je preoštra analiza. Jedna trećina ukupnog broja država na svijetu, njih oko 200 ne funkcioniraju kao države, a među njima nije BiH. To mogu biti pokušaji disolucije države BiH, potpomognuti međunarodnim retrogadnim snagama, da se stvori ambijent da BiH nije država", smatra Bećirović.



(N1)