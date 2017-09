Ministar komunikacija i transporta BiH Ismir Јusko danas je izrazio zadovoljstvo potpisivanjem sporazuma o ulasku BiH u Transportnu zajednicu, ističući da će time vrlo brzo postati operativno 500 miliona KM i 95 miliona KM grant sredstava za četiri infrastrukturna projekta u BiH.

Ismir Jusko / 24sata.info

Obraćajući se članovima Komisije za saobraćaj i komunikacije Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, Јusko je podsjetio da je riječ o četiri projekta - tri na dionicama Koridora "Pet-ce" i revitalizaciji Luke Brčko.



"Imali smo rok do kraja septembra da pristupimo Transportnoj zajednici, što nam je u pismu krajem avgusta jasno rekao /evropski komesar za politiku susjedstva i pregovore o proširenju Јohanes/ Han ili bi sredstva bila preusmjerena drugim zemljama", istakao je Јusko.



On je dodao da je nakon donošenja odluke o pristupanju BiH Transportnoj zajednici dobio podršku velikog broja kolega iz zemalja koje su ranije potpisale ovaj ugovor.



"U narednom periodu slijedi nam pozitivnija etapa i rad na novim projektima", najavio je Јusko.



Prema njegovim riječima, u julu na samitu u Trstu, evropski komesar za saobraćaj Violeta Bulc najavila je kao jednu od narednih aktivnosti analizu svih dionica u BiH na kojima se dešavaju saobraćajne nesreće.



"Krećemo sa aplikacijom da se te dionice počnu renovirati, to je prva stvar, a tu su i mnogi projekti na Koridoru `Pet-ce`, te izrada baze podataka svih koji su izvršili saobraćajne prekršaje, a koji ne žive u BiH, zbog čega im ne možemo naplatiti višemilionske kazne koje nakon pet godina propadaju", istakao je Јusko i kao jedan od budućih projekata najavio aktiviranje Unsko-sanske pruge.



Ulaskom u Transportnu zajednicu, dodao je Јusko, BiH dobija benefite, posebno imajući u vidu evropski put zemlje.



"Niko nam ništa ne može nametnuti", zaključio je Јusko.



U raspravi o informaciji Ministarstva komunikacija i transporta u vezi sa Transportnom zajednicom dio članova Komisije izrazio je zabrinutost za opstanak željeznički preduzeća u BiH nakon uslaska BiH u ovu zajednicu s obzirom da željeznička infrastruktura u BiH zaostaje za evropskim standardima.



Komisija je danas razmotrila dopunu informacije Ministarstva komunikacija i transporta BiH o svim administrativnim i stručnim poslovima koje u ime Ministarstva obavljaju druge institucije i tijela, među kojima i Spoljnotrgovinska komora BiH.



Od Komore je zatraženo da, u saradnji sa relevantnim udruženjima, pripremi i Komisiji dostavi analizu prenosa javnih ovlaštenja Ministarstva komunikacija i transporta BiH na druge institucije i tijela u BiH, nakon čega će rasprava o ovom pitanju biti nastavljena.



Članovi Komisije primili su k znanju i obavještenje Ministarstva komunikacija i transporta BiH o donošenju Pravilnika o CEMT dozvolama.



(SRNA)