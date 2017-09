Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić pozvao je vlast u RS-u da uvaži zahtjeve opozicije, naglasivši da je to je jedini način da stvari u tom bh. entitetu teku normalno.

Mladen Ivanić / 24sata.info

- U protivnom, uvjeren sam, a opozicija u tome ima i moju podršku, da se mora reći - dosta je sile, nasilja, a posebno da je dosta proglašavanja izdajnicima onih koji korektno rade svoj posao i čija je jedina 'greška' što kritikuju vlast u RS. Na vladajućim strukturama u RS-u je da riješe problem koji su proizveli – rekao je Ivanić.



Ocijenio je i da je Nedeljko Čubrilović, kao predsjednik Narodne skupštine RS-a trebao mnogo šire da gleda na sve te događaje prošle sedmice te da pokaže veću političku zrelost.



-Nažalost, on se svojim potezima potpuno stavio na stranu vladajuće većine i sam napravio nekoliko krupnih grešaka. Najmanje dva poslanika uopće nisu bila u sali Narodne skupštne, a on im je zabranio da učestvuju u daljnjem radu – rekao je Ivanić gostujući u programu BN-a ističući da je to bio pokušaj da vladajuća većina pokaže silu.



Naveo je i da je opozicija samo tražila da se razgovara o izvještaju glavnog revizora o stanju budžeta RS-a u 2016.



Optužbe ministra unutrašnjih poslova RS-a Dragana Lukača, da su predstavnici Saveza za promjene izdajnici, a predsjednik SDS-a Vukota Govedarica dezerter s kojim ne želi da razgovara, ocijenio je kao “strašne“, imajući u vidu da te političke kvalifikacije daje ministar policije.



- Bilo je tužno gledati Narodnu skupštinu u kojoj policija zabranjuje poslanicima opozicije da uđu u salu i iznesu svoje stavove. Sve se moglo završiti da je stavljen izvještaj glavne revizije na dnevni red, što je moralo da se uradi, kao što je to bio slučaj i svih ranijih godina. Šta je u takvoj situaciji opozicija mogla da uradi? To je bio teror skupštinske većine, suprotan svakoj logici. Mislim da ulazimo u ozbiljnu fazu i oni koji misle da će se sve završiti tako što će sljedeći put, kada se sazove Skupština, sve poteći normalno, grdno se varaju. Vlast je u ovom slučaju prešla mjeru i dovela je opoziciju u RS-u da više nema izbora i da se istinski mora boriti za svoja prava. Sve druge bilo bi saginjanje glave i prihvatanje potcjenjivanja opozicije, što se ne smije dogoditi – rekao je Ivanić.



Na tvrdnje vlasti da opozicija u RS-u priprema „makedonski scenarij“, dodao je da većina i ne zna šta to znači, a da su mnogi koji danas kritikuju opoziciju u RS "i sami ranije bili učesnici revolucija" za koje nije siguran da su uvijek bile u korist RS-a.



Ivanić je zaključio da opozicija u RS-u samo traži da se Narodnoj skupštini vrati legitimitet i "da ne bude samo protočni bojler kroz koji sve prolazi".



(FENA)