Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je danas da je ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač „apsolutno neumjesno“ poredio Vladu SAD-a i njihov obračun s teroristima i opoziciju u RS-u.

Arhiv / 24sata.info

Na izjavu Lukača, da, kao što američka vlada ne progovora s teroristima, ni on ne progovara s dezerterima, misleći pri tome na lidera SDS-a Vukotu Govedaricu, Mektić je rekao da bi ministar unutrašnjih poslova RS-a trebao da pita svog šefa gdje je bio tokom rata.



Rekao je i da Vlada SAD-a pregovara s teroristima, ali s oružjem.



-S obzirom da je Lukač doveo ogroman broj policajaca s dugim cijevima u Narodnu skupštinu i oko nje, pretpostavlja se njih oko 150, pitam da li je i on po receptu Vlade SAD-a doveo policiju da se obračunava s opozicijom – naveo je Mektić.



Smatra da Lukač nema zakonsko pravo da određuje kako će se ponašati opozicija u parlamentu.



-To je silovanje Ustava i parlamentarizma u RS – naveo je ističući "da nije samo Lukač bio u ratu, a tri puta je tužio RS i dobio 40.000 KM zbog ranjavanja u ratu, dok drugi dobijaju obveznice, za koje se ne zna da li će ih naplatiti".



-Kako ti iz SNSD-a odmah namirišu pare – upitao je.



Mektić je postavio i pitanje i zašto se u parlamentu RS-a ne raspravlja o revizorskom izveštaju o stanju budžeta RS-a, ne objavljuju usvojene skupštine odluke i ne odgovara na poslanička pitanja, pa ni osam do deset mjeseci.



-Opozicija je, kada nije imala drugi način da skrene pažnju na ova pitanja, iskazala neki vid bunta u Narodnoj skupštini RS-a. Nakon toga počele su optužbe da je riječ o puču, 'makedonskom scenariju' za koji sam ja u RS-u. Po čemu je sporan 'makedonski scenario'. Ja sam za taj scenario u RS...Tu je pobijedila demokratija, na civilizovan i demokratski način uspostavljena nova vlada i riješavaju se strateška pitanja koja su bila u zastoju – rekao je Mektić na konferenciji za novinare u Banjoj Luci ističući da je za njega makedonski scenarij demokratija.



Naveo je da je on za svaki scenarij samo da pobjedi demokratija i u RS-u, da se riješi pitanje njene izolacije, kriminala, nezsposlenosti, te da narod ne odlazi s tih prostora.



Smatra da je neosnovana izjava entitetske premijerke Željke Cvijanović da je „RS regionalni lider u privrednom rastu“ te naveo da izmjene Zakona o akcizama u BiH neće proći u parlamentu BiH sve dok taj novac bude planiran za „krpljenje budžetskih rupa u RS-u“.

(FENA)