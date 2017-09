Političkim potezima u Narodnoj skupštini potpuno smo ogolili lice režimske većine.

To lice je kombinacija aparthejda u Južnoj Africi šezdesetih godina i južnoameričkih policijskih hunti iz devedesetih godina prošlog veka. Ovako predsjednik NDP-a Dragan Čavić komentariše domete protekle sednice NS RS koja je okončana bez opozicije, uz intervenciju policije.



On kaže da je izvještaj Glavne službe za reviziju o Konsolidovanom izveštaju o izvršenju budžeta morao da bude na sjednici i da ga je skinuo Odbor za finansije koji u spisku svojih nadležnosti uopšte nema razmatranje revizorskih izveštaja što je, po Čaviću, bilo kršenje poslovnika.



Na pitanje Euroblica je li djelovanje opozicije instruisano izvan RS, Čavić kaže da to tvrde Dragan Lukač i Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezednosti.



“Zatvorili su Visoku školu MUP i transformisali je u Fakultet da bi njemu obezbijedili dekansko mesto. Njih dvojica su bili udarne pesnice prevrata u korist Biljane Plavšić 1997. i 1998. kojoj su se zahvalili tako što su je strpali u Hag. Oni su tada regularno izabrane poslanike opkolili u hotelu „Bosna“, čekajuči da dođu snage SFOR zajedno sa Žakom Klajnom i da ih transporterima prevezu u prostorije u Ramićima gde su bili izloženi maltretiranju od engleskih pripadnika SFOR. Sve je to uradila i obezbedila policijska struktura na čelu sa Ćeranićem, koji je išao na obuku u sjedište CIA, i Lukačem, koji je boravio u centrima za specijalnu obuku u SAD“, kaže Čavić.



Dodaje da su oni koji su otvoreno sarađivali sa Sorošem danas opoziciji imputiraju takvu vrstu saradnje.



“Tada su bili njihovi plaćenici i ostali do danas. Vrlo uspješno razaraju RS uz enormno bogaćenje male gupice nedodirivih i njihovih intimusa koji u biznisu rade sa samo jednim klijentom – Republikom Srpskom. Nisu birali srestva i saveznike da dođu na vlast, sada ih ne biraju da ostanu na vlasti. Mnogi zapadnjaci ne žele da BiH funkcioniše i zato imaju imaju odličnu saradnjiu sa Dodikom. Kada pretjera onda ga pozovu i kažu došao si do crvene linije, ako je pređeš, ideš u izolaciju“, kaže Čavić.



Dodaje da je Dodik na crnoj listi SAD-a vjerovatno zato što Amerikanci više nisu pristajali na takvu igru sa višegodišnjim saradnikom, koji ih je očito iznevjerio te poručuje da mu nije drago što je predsjednik RS na crnoj listi jer je to sramota za sve u RS.

