Predsjednik Partije demokratske partije /PDP/ Branislav Borenović najavio je da će opozicija uputiti apelaciju Ustavnom sudu Republike Srpske i tražiti da ospori sve odluke donesene na posljednjem zasjedanju Narodne skupštine, kojem nisu prisustvovali opozicioni poslanici.

Foto: 24sata.info

Borenović smatra veoma važnim da Ustavni sud što prije zauzme stav u vezi sa najnovijim dešavanjima na sjednici Narodne skupštine te je izrazio uvjerenje da će biti osporene sve odluke koje su tada donesene.



"Veoma je važno da osporimo sve odluke sa ove sjednice Narodne skupštine koja je nelegalna u svakom obliku, da što prije budu stavljene van snage sve odluke. Tek onda se može razgovarati o vraćanju dostojanstva i bilo kakvog digniteta parlamentu RS", rekao je Borenović novinarima u Bijeljini.



On tvrdi da je Poslovnik Skupštine prekršen u najmanje desetak do 12 članova te da PDP insistira da parlament bude u skladu sa Ustavom, zakonom i poslovnikom i da to svi moraju da poštuju.



"Pitamo zašto predsjednik parlamenta nije pokušao da zaustavi bilo kakvu devastaciju parlamenta, a trebalo je da napravi kompromis i prekine sjednicu, obezbijedi uslove da se tačka dnevnog reda koja se odnosi na revizorski izvještaj stavi u roku od dan ili više dana, pa da se raspravlja o njemu", rekao je Borenović.



Borenović je istakako da se mora poštovati stav 31 narodnog poslanika te da će ostati principijelni i dosljedni, jer na ovaj način "čuvaju parlament".



"Ne napuštamo ga, ostajemo u njemu i do kraja ćemo insistirati na zahtjevima", naglasio je Borenović.



On je naveo i da su odlučili da traže smjenu ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača kao jedan od važnih preduslova da mogu raditi i funkcionisati u demokratskom društvu te poručio da opozicija neće odustati od ovog zahtjeva.





(SRNA)