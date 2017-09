Ramiz Salkić, potpredsjednik Republike Srpske, izjavio je danas da najnovije izjave Milorada Dodika, predsjednika RS, da "ne želi da se odrekne snova da RS i Srbija budu jedno", predstavljaju nastavak štetne politike, koja ugrožava stabilnost i podiže tenzije u regionu.

U saopštenju iz Salkićevog kabineta navodi se da je Dodik juče obraćajući se u Narodnom pozorištu u Beogradu, na manifestaciji "Dani RS u Srbiji 2017", između ostalog, izjavio da, kada je u pitanju pozicija RS u državi Bosni i Hercegovini "Srbi tamo nisu na željenom mjestu", te da "RS želi da bude u zajednici sa Srbijom".



"Dodikova izjava prestavlja drastično kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma, a uz prisustvo i aplauzom odobravana od strane aktuelne vlasti Srbije i predstavnika Srpske pravoslavne crkve, još je opasnija. Imajući u vidu činjenica da se aktuelna vlast u Srbiji svakodnevno deklarativno izjašnjava da poštuje teritorijalni integritet i suverenitet BiH, mi očekujemo da se ona ogradi od ovih Dodikovih huškačkih izjava", izjavio je Ramiz Salkić.



Prema njegovim riječima, slična politika, koja je u svojoj osnovi imala stvaranje velike Srbije, devedesetih godina je dovela do etničkog čišćenja i genocida nad Bošnjacima u BiH, a na kraju je poražena.



"Zbog toga, najprije smatram da se vlast u Srbiji treba da se ogradi od sulude politike predsjednika RS, koji vodi cijeli region u neizvjesnost i moguće sukobe. S druge strane, kada je u pitanju Dodikova politika, svima je već jasno da se radi o političkom davljeniku, koji je prokockao svoju priliku da uđe u historiju kao pozitivna ličnost. Davljenici kada tonu, vrlo često potope i one koji ih pokušavaju spasiti. U ovom slučaju, sa Dodikom, ne samo da će propasti njegova politika, već i oni koji mu pokušavaju pomoći ovih dana u Narodnoj skupštini entiteta RS. Dodik može da nastavi sanjati i niko mu to neće zabranjivati, ali on treba dobro da zna da ni mnogi prije njega, koji su imali neuporedivo veću snagu, nisu uspjeli ovaj dio BiH, koji se nepravedno zove entitet RS, pripojiti Srbiji", naveo je Salkić.



On smatra da u "teškoj situaciji kada demokratski sistem u entitetu RS ne funkcioniše, kada režimska policija zavodi red u Narodnoj skupštini, kada su ugrožena osnovna ljudska prava, kada je vlast bezidejna da pomogne i uradi nešto za narod, kada radnici štrajkuju glađu, Dodik po oprobanom receptu radi ono što najbolje zna – dodatno radikalizuje i podiže tenzije u cijelom regionu. To je jedini način da on ostane na vlasti".



"Imajući u vidu kompletnu situaciju, koja je na ovim prostorima uvijek kompleksna, a zbog naše opredijeljenosti da učinimo sve da naši građani bolje žive, pozivam Dodika da prestane sanjati i da se suoči sa istinom i realnošću. Realnost i istina su da zbog njegove politike u ovom entitetu vlada bijela kuga, entitet svaki dan napuštaju čitave porodice, sela i gradovi ostaju pusti, u školama je sve manje djece, preduzeća propadaju, mnogi građani žive na ivici siromaštva... Ovo poražavajuće stanje je rezultat činjenice da Dodik i njegovi istomišljenici ne rade za građane, nego godinama žive u snovima sanjajući podjelu ove zemlje, koju nikad neće dočekati", kazao je Salkić.



