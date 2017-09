Vidjećete me kao predsjednika. Ne znam kojeg, rekao je danas predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik odgovarajući na pitanje novinara za koje će se funkcije kandidovati u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Milorad Dodik / 24sata.info

On je odbacio kritike da dijeli Srbe, i dodao da ne želi na ovakvom događaju, otvaranju autoputa od Pirota do Dimitrovgrada, da priča o takvim stvarima. Ipak, rekao je da se osjeća sigurnim i sposobnim, te da ga takve priče ne pogađaju.



Političari vrijede onoliko koliko ostave iza sebe



Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas na otvaranju dionice auto-puta Pirot-Dimitrovgrad na Koridoru 10 da je to nacionalna i civilizacijska promjena za ovaj kraj i doprinos Srbiji, bez koje nema ni razvoja ni stabilnosti cijelog regiona.



"Posebna mi je čast da u ovom danu, koji je važan za čitavu Srbiju i srpski narod, pogotovo za ovaj kraj, promovišem otvaranje ovakvog ne samo lijepog nego i elegantnog auto-puta, koji nije samo ulaganje novca ili rada. Ovo je nacionalna i civilizacijska promjena za ovaj kraj i doprinos Srbiji", rekao je Dodik nakon što je sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvovao otvaranju ove dionice auto-puta.



Prema njegovim riječima, političari i oni koji rade javne poslove vrijede onoliko koliko ostave iza sebe.



"Vučić, njegovi saradnici i Vlada ovim što čine, kada se okrenu, mogu da vide niz kilometara iza sebe, objekata, škola, svega onog što diže standard Srbije i što znači doprinos i jačanje našeg uvjerenja i nacionalnog ponosa", rekao je Dodik.



On je ponovio da je Republika Srpska zagledana u Srbiju i želi joj sve najbolje, njenu moć i snagu.



"Znamo da bez Srbije nema ni razvoja ni stabilnosti ovog čitavog regiona. Mi jesmo, uvijek smo zajedno i bićemo zajedno i nikada nismo bili više zajedno nego sada zahvaljujući Vučiću koji nije prestajao da se interesuje za probleme koje imamo i u okviru svojih poslova da doprinos. Mogu da svjedočim o tome i mislim da sam jedini pravi svjedok tome. Želim uspjeh Srbiji, želim joj moć", rekao je Dodik.



Na ovoj dionici izgrađeno je 26 mostova, dvije petlje, dva tunela a dio od 2,4 kilometra auto-puta može da se pretvori u aerodromsku pistu.





(24sata.info)