Predsjednik Hrvatske stranke BiH Božo Skopljaković smatra kako je usvajanje Deklaracije o Pelješkom mostu u Zastupničkom domu Parlamenta BiH "potpuni promašaj i nepotrebno trošenje parlamentarne energije".

Božo Skopljaković / 24sata.info

"Posve je razvidno kako je Deklaracija posljedica dnevnopolitičke utrke nekih političkih stranaka oko tobožnjega patriotskog liderstva, a posve sporedne ozbiljne zaštite državnih interesa. Uz to, usvajanje Deklaracije, koja nema obvezujuće težine, je i zakonski upitna. Sada ćemo vjerojatno doći u tragikomičnu situaciju da će neke stranke koje se optužuju za podrivanje BiH, ne samo odbaciti u Domu naroda usvojenu Deklaraciju, nego i usvojiti kontra deklaraciju o ispravnosti izgradnje Pelješkoga mosta", izjavio je Skopljaković, priopćeno je Hrvatske stranke BiH.



Dodao je kako je neshvatljivo da se državni interesi izvrgavaju ruglu u interesu izborne kampanje.



"Inicijatori usvajanja Deklaracije neupitno su sudjelovali u kreiranju naših tehničkih zahtijeva oko visine i lukova Pelješkoga mosta na temelju čega je, između ostaloga, i Europska komisija odobrila ogromna sredstva za gradnju mosta kojim Hrvatska povezuje svoj teritorij. Pelješki most nema nikakve veze s pitanjem razgraničenja BiH i Hrvatske i on, po svemu što znam, dopušta pristup našoj zemlji otvorenom moru", kazao je Skopljaković.





(FENA)