Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH pozvao je većinom glasova zastupnika predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića da do sljedeće sjednice prikupi potpise zastupnika čiju podršku ima u svom radu.

Sadik Ahmetović / 24sata.info

U zaključku koji je usvojen navodi se da je predočavanje potpisa zatraženo "kako bi Zastupnički dom PSBiH mogao u narednom periodu donijeti stav o statusu Vijeća ministara BiH".



Neviđeno u demokratskom svijetu



U Klubu SDA, čijih sedam zastupnika daje punu podršku predsjedavajućem Zvizdiću, ovaj zaključak smatraju besmislenim. Amir Fazlić, šef Kluba SDA, najprije ističe da cijela inicijativa i donošenje takvog zaključka nije po Poslovniku Zastupničkog doma PSBiH.



- Nigdje u demokratskom svijetu nema da premijer hoda po parlamentu i sakuplja potpise. Poslovnički je uređeno kako se to radi – stavi se na glasanje ima li premijer, vlada ili ministar podršku ili nema. Šta ako on neće da prikupi potpise? Pokrenut će se inicijativa za smjenu? Pa mogli su je odmah pokrenuti. Ne znam zašto su uopće glasali za to. Da li je to samo da se priča o tome? – kazao je Fazlić za Faktor. On je mišljenja da ovaj zaključak ni ne obavezuje predsjedavajućeg da prikupi potpise.



Nikola Lovrinović, predsjedavajući Kluba HDZ-a BiH, naglasio je da su u srijedu glasali protiv zaključka koji je predložio Nezavisni blok.



- Meni je gotovo cijela sjednica bila jedna velika smijurija, a taj zaključak je bio vrhunac karikature. Zaključak je mizeran i graniči sa zdravom pameću. Nadamo se, prvo, da gospodin Zvizdić to neće sakupljati, a ako se na to odluči, mislim da radi potpuno nepotreban posao. On ima našu podršku. Nismo nikad tražili njegovu smjenu, niti ćemo – kazao je Lovrinović za Faktor.



On misli da je taj zaključak samo bila reakcija Sadika Ahmetovića, bivšeg zastupnika SDA, a danas Nezavisnog bloka, koji je koji je zatražio "Informaciju predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Denisa Zvizdića o aktuelnom stanju i odnosu Vijeća ministara BiH prema PSBiH, te odnosu prema parlamentarnoj većini".



- Nismo imali nikakvog pisanog materijala o toj tački, niti nam se itko obratio. Ahmetović se ustao, sam sa sobom raspravljao par minuta i to je bilo to. Ne znam ni koji je povod za tu tačku dnevnog reda. Na kraju te karikature je, vjerovatno u afektu, predložio taj zaključak koji je besmislen i nikad viđen u demokratskom svijetu. Pošto smo inače inovativna zemlja, eto, i to je jedan naš izum za koji se nadam da ćemo ga patentirati i dobro plasirati na tržište EU-a, kad postanemo zemlja članica – kazao je Lovrinović za Faktor.



Opozicija protiv Zvizdića, ali i SNSD-a



Damir Bećirović, šef Kluba DF-a, kazao je za Faktor da njihovih pet zastupnika "naravno da neće dati svoje potpise podrške predsjedavajućem". Na pitanje zašto opozicija nije odmah zatražila smjenu predsjedavajućeg, Bećirović je naglasio da se zaključak našao na dnevnom redu Zastupničkog doma na zahtjev Kluba Nezavisni blok u kojem su bivši SDA-ovci Senad Šepić, Sadik Ahmetović i Salko Sokolović.



Zastupnici su se morali o njemu izjasniti. U DF-u navode da je najbolje pitati predlagače zašto su predlagali zaključak, umjesto da se išlo na izglasavanje nepovjerenja predsjedavajućem, čime automatski "pada" i cijelo Vijeće ministara.



- Moje mišljenje je da alternativa sadašnjem Vijeću ministara BiH nisu SNSD, HDZ BiH i SBB. Vijeće ministara ima loše rezultate. Pitanje je da li je to radi njihovih unutrašnjih odnosa, ali oni ne rade – kazao je Bećirović. Naglasio je da se ciljevi DF-a i SNSD-a u potpunosti razlikuju.



- Cilj SNSD-a je rušenje institucija BiH. Naš cilj je da Vijeće ministara i institucije BiH počne raditi na pravi način – kazao je Bećirović za Faktor.



Saša Magazinović, zastupnik i potpredsjednik Kluba SDP-a BiH u PSBiH, također je kazao da predsjedavajući Zvizdić, ako se odluči na sakupljanje potpisa, ne može računati na potpise njihova tri zastupnika.



- Da Vijeće ministara BiH nema podršku Parlamenta i da o Vijeću ministara BiH jednako loše mišljenje imaju i pozicija i opozicija i narod, to nije nikakva tajna. Ovo su pokrenuli bivši članovi SDA i mislim da je ovo itekako povezano s njihovim odnosom prema dojučerašnjim stranačkim kolegama. To je samo jedan od načina da im pošalju poruku da su njihovim odlaskom izgubili podršku većine – kazao je Magazinović za Faktor.







(Faktor.ba)