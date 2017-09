Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da su situacije kakvu je opozicija u parlamentu Srpske pokušala da izvede na posljednjoj sjednici već viđene u Ukrajini i Makedoniji, ali da takvog scenarija u Republici Srpskoj neće biti i da građani treba da se osjećaju potpuno bezbjedno.

Milorad Dodik / 24sata.info

Dodik je za beogradsku televiziju "Hepi" rekao da je podatke o pokušaju takozvane žute revolucije u Srpskoj dobio ranije od obavještajne zajednice i da je o tome mnogo slušao u proteklih godinu dana.



"Opozicija, kao manjina, želi da nametne volju demokratskoj većini, koju onda naziva diktatorima. Ona može da opstruiše u okviru poznatih procedura, a za druge političke aktivnosti možete da izađete na ulicu ili na predviđena mjesta za to u Banjaluci, kao i svi drugi ljudi", istakao je Dodik.



Predsjednik Srpske naglasio je da je u parlamentu predviđeno da se podigne ruka i glasa, a ne da neko stane iznad predsjednika Narodne skupštine, izvadi mu karticu iz aparata, iščupa mikrofon i tako pokazuje snagu ili mišiće.



Dodik kaže da su slične situacije viđene u Makedoniji i Ukrajini, ali da takvog scenarija u Srpskoj neće biti.



"Ovo je bio pokušaj treninga, pokušaj da se vidi na koji način bi to moglo ići. Naravno da neće ići! Institucije Vlade, parlamenta i predsjednika rade normalno i građani treba da se osjećaju potpuno bezbjedno", poručio je Dodik.



Osvrćući se na ekonomske prilike, Dodik je rekao da stanje u Srpskoj nije toliko loše koliko ga neki prikazuju, te da to pokazuju i makroekenomski pokazatelji.



Dodik je naveo da je prvi put u ovoj i prošloj godini uvoz i izvoz pokriven sa 70 odsto, što nije zabilježeno još od vremena bivše Jugoslavije.



Kada je riječ o saradnji Srpske i Srbije, Dodik je istakao da saradnja privrednih subjekata funkcioniše nesmetano, te da je Srbija najbolji ekonomski partner Republike Srpske.



"Svih ovih godina mogu da svjedočim da se ta integralnost u duhovnom, ekonomskom, kulturnom, obrazovnom, kao i u političkom smislim sve više osjeća. Bez toga nema ni ekonomske saradnje. Danas je Srbija naš najveći ekonomski partner. Naši ljudi tradicionalno sarađuju", naglasio je Dodik.



Predsjednik Srpske je rekao da je veoma zahvalan Srbiji, koja uprkos svim teškoćama sa kojima se suočava, nađe način da pomogne Srpskoj.





(SRNA)