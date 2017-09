Opozicija nije rušila parlament RS, nije palila, nije ništa radila ono što su radili Dodik i Lukač 1998, kada su došli na vlast – rekao je Vasić i upitao Lukača zašto nije gonio pljačkaše, koji su opljačkali tri banke, zašto nisu uhapsili ljude koji su opljačkali Glinicu Birač, kao i one koji su ispraznili budžet RS. . .

Potpredsednik SDS Kostadin Vasić rekao je danas da je ministar unutrašnjih poslova RS Dragan Lukač, po nalogu predsednika RS Milorada Dodika, „opkolio“ Narodnu skupštinu RS i obesmislio sav dosadašnji rad narodnih poslanika, koje su birali građani Srpske.



On je na konferenciji za medije u Bijeljini naveo da je to urađeno pod izgovorom da opozicija ruši ustavno-pravni poredak Srpske.



- Ako se ruši ustavno-pravni poredak, onda je Lukač trebalo da opozicione lidere preda nadležnim tužilaštvima i sudovima, a ne da dovede 50 naoružanih policajaca u parlament, koji ima svoje obezbeđenje. Opozicija nije rušila parlament RS, nije palila, nije ništa radila ono što su radili Dodik i Lukač 1998, kada su došli na vlast – rekao je Vasić.



Diktatura



Dodaje da ministar unutrašnjih poslova treba da se vrati u okvire zakona i Ustava RS.



– Pitamo Lukača zašto nije gonio pljačkaše, koji su opljačkali tri banke, zašto nisu uhapsili ljude koji su opljačkali Glinicu Birač, kao i one koji su ispraznili budžet RS. Nije to uradio, nego je po nalogu Dodika došao da hapsi narodne poslanike i onemogući ih da rade – kaže Vasić.



Komenarišući Dodikovu izjavu da je na sceni diktatura opozicije nad pozicijom i vladavina manjine nad većinom, on je podsetio da je Dodik sa dva poslanika napravio prevrat i vladao Republikom Srpskom.



- Diktatura je ono što on sada radi. Pozivamo ih da se okanu ćorava posla inače ćemo morati reagovati kako ne treba. Moraćemo izvesti narod. Lukač kaže da je krvario za RS, a zaboravlja da smo i mi krvarili za Srpsku, pa nas danas ganjaju sudovi - rekao je Vasić.



Mićić: Ministar uzgubio kompas



Potpredsednik SDS Mićo Mićić rekao je da se ne nazire kraj krize u RS.



– Krajnje je vreme da se političari uozbilje i okrenu prema narodu. Moramo da razmišljamo o otvaranju novih radnih mesta i zadržavanju mladih na ovim prostorima. Dva cilja su nam bitna, a to su stabilnost i ekonomija RS. Optuživati SDS da ruši Srpsku nije korektno. SDS je stvorila Srpsku i neće je nikada ruštiti. Srpsku ruše oni koji je ekonomski zadužuju i uništavaju – rekao je Mićić.



Potrpredsednik SDS ocenjuje događaje iz Narodne skupštine prethodnih dana „kao treniranje strogoće vladajuće strukture“.



– Šta je bio problem sa Šnjegotinim revizorskim izveštajem zbog kojeg ga smenjuju? Da bi sakrili pravu istinu pokušavaju da dobiju na vremenu i friziraju izveštaj - rekao je Mićić.



Komentarišući poziv Lukača svim SDS-ovcima da smene Vukotu Govedaricu, Mićić kaže da ih prvi čovek MUP RS mora poštovati kao što on poštuje njegovo učešće u ratu.



- Očito je da je Lukač izgubio kompas - rekao je Mićić.





(24sata.info)