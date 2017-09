Premijer Hrvatske Andrej Plenković odbacio je u petak mogućnost da BiH zaustavi izgradnju Pelješkog mosta, te poručio da će se taj projekt realizirati "i u suglasju s BiH stranom", javlja Hina.

Andrej Plenković / 24sata.info

"Jednostavan odgovor je, nije", odgovorio je premijer na pitanje Branka Bačića (HDZ) je li moguće da će BiH zaustaviti izgradnju mosta, a s obzirom na izjave koje stižu iz BiH, odnosno od vodstva SDA i Bakira Izetbegovića.



Pelješki je most, ističe, strateški i općeprihvaćen projekt, koji ima najveću vrijednost kada je riječ o sredstvima EU koja ga sufinancira sa 375 milijuna eura.



Svi iz Dubrovačko-neretvanske županije znaju što taj most znači, rekao je Plenković, uvjeren da bi i građani Neuma, pogotovo u turističkoj sezoni, profitirali kad bi postojao alternativni pravac.



Navodeći gabarite mosta - visina 55 metara, prolaz za brodove 200 metara, zapitao se kakav bi to brod trebao ići prema Neumu, a da ne bi mogao proći ispod Pelješkog koji je samo 10 metara niži od onog na Bosporu.



"Mislim da ćemo sve što treba s naše strane objasniti našim prijateljima u BiH, realizirati projekt, Ugovor o granici iz 1999. godine nije ratificiran, ali to je projekt koji će se realizirati i u suglasju s BiH stranom", poručio je premijer.



Inače, u Hrvatskim cestama u petak su otvorene ponude tri ponuditelja za izgradnju prve faze Pelješkog mosta - talijanskog Astaldija i turske tvrtke IC Ictas, njemačkog Strabaga te kineskog konzorcija pod imenom "China road and bridge Corporation".



Od mogućih osam ponuditelja koji su prošli prvu pretkvalifikacijsku fazu, tri su navedena ponuditelja predali svoje ponude za izgradnju prve faze Pelješkog mosta, čija je vrijednost zajedno s pristupnim cestama procijenjena na 1,8 milijardi kuna.



(FENA)