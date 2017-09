Republika Srpska ne želi da živi u policijskoj državi jednog čovjeka i svih onih koji su spremni da u svakom koraku izvršaju njegove naloge.

Foto: 24sata.info

Rekao je ovo Vukota Govedarica, predsjednik SDS-a, na pres konferenciji opozicije, koja je održana danas u Banjaluci.



"Ili ostavka ili smjena Lukača, ili nema rada parlamenta", jednoglasna je opozicija.



Govedarica je rekao da su pored ostavke Nedeljka Čubrilovića, predsjednika Narodne skupštine RS i Marka K. Aćića, generalnog sekretara NS RS, zatražili i na neopozivu ostavku Dragana Lukača, ministra Ministarstva unutrašnjih poslova RS.



"Sramno je sve što je Lukač izrekao na račun narodnog poslanika Adama Šukala", rekao je Govedarica.



On je dodao da poslije obraćanja Lukača neće statirati u video igrici režima rezima u kojoj je "1 baterija Lukač, a druga baterija RTRS. Sramota."



"Ćeranić (Predrag, stručnjak za bezbjednost) i Lukač su tenkovima SFORA dolazoli na vlast a nama pričaju o revolucijama", rekao je Govedarica.



Branislav Borenović, predsjednik PDP-a rekao je da su oni samo tražili raspravu o revizorskom izvještaju da se utvrdi gdje su narodne pare.



"Insistiraćemo da se stane u kraj pljačkasima i lopovima", rekao je Borenović.



Naglasio je da se juče desila hajdučija u režiji Čubrilovića koji je ljudska i moralna praznina i šupljina, jer je dozvolio da se donose nelegalne odluke.



"Obećavamo im da će kroz pravni postupak sve odluk koje su donijeli biti osporene", rekao je Borenović i dodao da pozivati i zastrašivati narodne poslanike puškama i pištoljima neće proći.



"Ko laže taj krade, a ko krade spreman je da vrši egzekucije. a ima ih koji su za to sposobni", navodi Borenović.



Kaže da oni neće revolucije, već da se istaži gdje su anrodne pare.



"Istrajaćemo. Nema povratka. Ovo je borba za istinu i pravdu, a parlamentu i RS ćemo veatiti dignitet", kategoričan je Borenović.



Dragan Čavić, predsjednik NDP-a, rekao je da će preduzeti sve mjere da dokažu zakonitost svih njihovih postupaka.



"Prisustvo policajaca me navodi na zaključak da je Lukač bio spreman da naredi da se upotrijebi oružje", kaže Čavić.



Zamjerio je Čubriloviću što je pozvao ljude s oružjem da uđu u parlament.



"To je bolestan strah, ja vas molim da provjerite ima li to igdje u bilo kom parlamenti", upitao je Čavić.



Rekao je da opozicija nije koristila silu i da je blokada rada parlamenta legitimno sredstvo parlamentarne borbe.



"Lukačev postupak mogao je dovesti do ugrožavanja čitavog poretka", navodi Čavić.



Dodao je da sve dok se on ne ukloni ili da ostavku, mora da zna da sjednica Parlamenata neće biti, a Čavić ga je pozvao da upotrijebi silu.





